Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma metninin hazır olduğunu açıkladı. Şerif, tarafların müzakerelerde önemli bir aşamaya ulaştığını belirtirken, sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:37
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 19:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şerif, yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında yürütülen temasların son dönemde hız kazandığını ifade etti. Anlaşma metninin hazır olduğunu söyleyen Şerif, tarafların barışa ulaşma konusunda bugüne kadarki en yakın noktada bulunduğunu dile getirdi.
Şerif'ten barış sürecine ilişkin değerlendirme
Pakistan Başbakanı, ABD ve İran arasındaki diplomatik temasların bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı. Şerif, "ABD ve İran barışa hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullanarak müzakere sürecindeki ilerlemeye dikkat çekti.
Açıklamada, anlaşma metninin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, taraflardan gelecek resmî değerlendirmelerin sürecin sonraki aşamalarına ışık tutması bekleniyor.
Gözler taraflardan gelecek açıklamalarda
ABD ile İran arasında devam eden görüşmeler, uzun süredir uluslararası diplomasi gündeminde yer alıyor. Tarafların anlaşma metni üzerinde ilerleme sağlaması, bölgesel ve küresel düzeyde yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.
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ABD-İran görüşmelerinde anlaşma metni gündemde
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma metninin hazır olduğunu açıkladı. Şerif, tarafların müzakerelerde önemli bir aşamaya ulaştığını belirtirken, sürecin nasıl şekilleneceğine yönelik gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Şerif, yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında yürütülen temasların son dönemde hız kazandığını ifade etti. Anlaşma metninin hazır olduğunu söyleyen Şerif, tarafların barışa ulaşma konusunda bugüne kadarki en yakın noktada bulunduğunu dile getirdi.
Şerif'ten barış sürecine ilişkin değerlendirme
Pakistan Başbakanı, ABD ve İran arasındaki diplomatik temasların bölgesel istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı. Şerif, "ABD ve İran barışa hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullanarak müzakere sürecindeki ilerlemeye dikkat çekti.
Açıklamada, anlaşma metninin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, taraflardan gelecek resmî değerlendirmelerin sürecin sonraki aşamalarına ışık tutması bekleniyor.
Gözler taraflardan gelecek açıklamalarda
ABD ile İran arasında devam eden görüşmeler, uzun süredir uluslararası diplomasi gündeminde yer alıyor. Tarafların anlaşma metni üzerinde ilerleme sağlaması, bölgesel ve küresel düzeyde yakından izlenen başlıklar arasında bulunuyor.
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