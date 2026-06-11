Trump duyurdu: İran'la harika bir anlaşma yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, bu kapsamda İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanların iptal edildiğini duyurdu. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 23:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, paylaşımında İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onay aşamasına ulaştığını öne sürdü. ABD Başkanı, bu gelişme nedeniyle bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan askeri operasyonların durdurulduğunu ifade etti.
Açıklamada, anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirildiği belirtildi.
İmza töreni için tarih bekleniyor
Trump, anlaşmaya ilişkin imza töreninin tarih ve yer bilgisinin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını kaydetti. ABD Başkanı ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalacağını bildirdi.
Açıklama, son dönemde yükselen ABD-İran geriliminin ardından geldi. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert ifadeler kullanmış ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.
Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı
Trump, paylaşımında Türkiye'ye de değinerek, "Mükemmel bir anlaşma yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve arabuluculuk girişimlerine yönelik uluslararası değerlendirmelerin sürdüğü bir dönemde geldi.
İran medyasından farklı açıklama
Trump'ın açıklamalarının ardından İran basınında farklı değerlendirmeler yer aldı. Fars Haber Ajansı, İran'ın henüz ABD ile herhangi bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmadığını bildirdi.
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Trump duyurdu: İran'la harika bir anlaşma yaptık
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, bu kapsamda İran'a yönelik planlanan hava saldırıları ve bombardımanların iptal edildiğini duyurdu. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini açıkladı.
Trump, paylaşımında İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onay aşamasına ulaştığını öne sürdü. ABD Başkanı, bu gelişme nedeniyle bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan askeri operasyonların durdurulduğunu ifade etti.
Açıklamada, anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirildiği belirtildi.
İmza töreni için tarih bekleniyor
Trump, anlaşmaya ilişkin imza töreninin tarih ve yer bilgisinin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını kaydetti. ABD Başkanı ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalacağını bildirdi.
Açıklama, son dönemde yükselen ABD-İran geriliminin ardından geldi. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert ifadeler kullanmış ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.
Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı
Trump, paylaşımında Türkiye'ye de değinerek, "Mükemmel bir anlaşma yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve arabuluculuk girişimlerine yönelik uluslararası değerlendirmelerin sürdüğü bir dönemde geldi.
İran medyasından farklı açıklama
Trump'ın açıklamalarının ardından İran basınında farklı değerlendirmeler yer aldı. Fars Haber Ajansı, İran'ın henüz ABD ile herhangi bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmadığını bildirdi.
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