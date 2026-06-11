Müslim Sarı kurultay takvimi için hangi engeli işaret etti?
Müslim Sarı kurultay takvimi için hangi engeli işaret etti?
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partinin yetkili organlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek kurultay takviminin mevcut yargı süreci nedeniyle netleştirilemediğini söyledi. Sarı, Parti Meclisi üyelerinin istifaları, kurultay tartışmaları ve devam eden hukuki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 18:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslim Sarı, 21 Mayıs sonrasında partinin kurumsal organlarını işler halde tutmanın öncelikli görevleri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu'nun oluşturulduğunu ve çalışmalarına başladığını söyledi.
Parti Meclisi toplantısının tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirten Sarı, bazı üyelerin istifa etmesi nedeniyle toplantının eksik katılımla yapıldığını kaydetti. Toplantıda partinin gündemindeki gelişmeler ve hukuki süreçler ele alındı.
İstifalarla ilgili mahkeme vurgusu
Sarı, Genel Sekreterliğe ulaşan listenin 27 istifa dilekçesinden oluştuğunu belirterek 30 Parti Meclisi üyesinin görevine devam ettiğini açıkladı.
İstifaların muhatabının CHP Genel Merkezi olmadığını söyleyen Sarı, görevlendirmenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili kararıyla gerçekleştiğini ifade etti. Bu nedenle istifa işlemlerinin de ilgili mahkeme nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Kurultay tarihi neden belirlenemiyor
Kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, mevcut tedbir kararı ve kesinleşmemiş yargı süreci nedeniyle olağanüstü kurultay tarihi açıklanmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi.
Parti içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen ortak yaklaşımın kurultay sürecinin başlatılması yönünde olduğunu belirten Sarı, olağan takvimin başlatılması konusunda karar aldıklarını ifade etti. Mahkeme kararının ardından kurultay takviminin netleşebileceğini dile getirdi.
Parti Meclisi çalışmalarını sürdürecek
Parti Meclisi'nin görevine devam ettiğini belirten Sarı, mevcut yapının karar alma yetkisini koruduğunu söyledi. İstifalar nedeniyle organın işlevsiz hale geldiği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını ifade eden Sarı, toplantılara katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınabileceğini kaydetti.
Sarı ayrıca, parti içinde çift başlı bir yapıya izin vermeyeceklerini belirterek kurumsal işleyişin tek merkezden yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Disiplin süreci ve yeni takvim hazırlığı
Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışma takvimini kendi belirlediğini söyleyen Sarı, son disiplin sevklerinin CHP Tüzüğü'nün ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Önümüzdeki günlerde MYK toplantısında kurultay sürecine ilişkin yol haritasının ele alınacağını belirten Sarı, partinin beklemede kalmaması için takvim çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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Müslim Sarı kurultay takvimi için hangi engeli işaret etti?
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partinin yetkili organlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek kurultay takviminin mevcut yargı süreci nedeniyle netleştirilemediğini söyledi. Sarı, Parti Meclisi üyelerinin istifaları, kurultay tartışmaları ve devam eden hukuki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Müslim Sarı, 21 Mayıs sonrasında partinin kurumsal organlarını işler halde tutmanın öncelikli görevleri olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu'nun oluşturulduğunu ve çalışmalarına başladığını söyledi.
Parti Meclisi toplantısının tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirten Sarı, bazı üyelerin istifa etmesi nedeniyle toplantının eksik katılımla yapıldığını kaydetti. Toplantıda partinin gündemindeki gelişmeler ve hukuki süreçler ele alındı.
İstifalarla ilgili mahkeme vurgusu
Sarı, Genel Sekreterliğe ulaşan listenin 27 istifa dilekçesinden oluştuğunu belirterek 30 Parti Meclisi üyesinin görevine devam ettiğini açıkladı.
İstifaların muhatabının CHP Genel Merkezi olmadığını söyleyen Sarı, görevlendirmenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili kararıyla gerçekleştiğini ifade etti. Bu nedenle istifa işlemlerinin de ilgili mahkeme nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Kurultay tarihi neden belirlenemiyor
Kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, mevcut tedbir kararı ve kesinleşmemiş yargı süreci nedeniyle olağanüstü kurultay tarihi açıklanmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi.
Parti içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen ortak yaklaşımın kurultay sürecinin başlatılması yönünde olduğunu belirten Sarı, olağan takvimin başlatılması konusunda karar aldıklarını ifade etti. Mahkeme kararının ardından kurultay takviminin netleşebileceğini dile getirdi.
Parti Meclisi çalışmalarını sürdürecek
Parti Meclisi'nin görevine devam ettiğini belirten Sarı, mevcut yapının karar alma yetkisini koruduğunu söyledi. İstifalar nedeniyle organın işlevsiz hale geldiği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını ifade eden Sarı, toplantılara katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınabileceğini kaydetti.
Sarı ayrıca, parti içinde çift başlı bir yapıya izin vermeyeceklerini belirterek kurumsal işleyişin tek merkezden yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Disiplin süreci ve yeni takvim hazırlığı
Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışma takvimini kendi belirlediğini söyleyen Sarı, son disiplin sevklerinin CHP Tüzüğü'nün ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
Önümüzdeki günlerde MYK toplantısında kurultay sürecine ilişkin yol haritasının ele alınacağını belirten Sarı, partinin beklemede kalmaması için takvim çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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