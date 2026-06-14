Kabine yarın toplanıyor, gündemde üç kritik başlık var
Kabine yarın toplanıyor, gündemde üç kritik başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından 15 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgesel etkileri, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:43
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 15:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabine toplantısında İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alınacak. Olası bir anlaşmanın Orta Doğu'daki siyasi ve güvenlik dengelerine etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de gündeme gelecek. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve bölgesel istikrara ilişkin güncel durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
NATO Zirvesi hazırlıkları gözden geçirilecek
Kabinenin gündem maddeleri arasında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi de yer alıyor. Zirve kapsamında yürütülen güvenlik planlamaları, lojistik süreçler ve organizasyon hazırlıkları değerlendirilecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından açıklanmasının ardından, uluslararası katılıma yönelik hazırlıkların da toplantıda ele alınması öngörülüyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde son durum masada
Toplantının önemli başlıklarından birini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Süreç kapsamında sahadan gelen güncel raporlar değerlendirilecek ve ilgili kurumların çalışmaları gözden geçirilecek.
Kabinede ayrıca süreç kapsamında planlanan yasal düzenlemeler ve atılabilecek adımların da görüşülmesi bekleniyor.
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Kabine yarın toplanıyor, gündemde üç kritik başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından 15 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ile ABD arasındaki müzakerelerin bölgesel etkileri, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ve Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları değerlendirilecek.
Kabine toplantısında İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden müzakerelerde gelinen son durum ele alınacak. Olası bir anlaşmanın Orta Doğu'daki siyasi ve güvenlik dengelerine etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ateşkes ihlalleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de gündeme gelecek. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği ve bölgesel istikrara ilişkin güncel durumun değerlendirilmesi bekleniyor.
NATO Zirvesi hazırlıkları gözden geçirilecek
Kabinenin gündem maddeleri arasında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi de yer alıyor. Zirve kapsamında yürütülen güvenlik planlamaları, lojistik süreçler ve organizasyon hazırlıkları değerlendirilecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından açıklanmasının ardından, uluslararası katılıma yönelik hazırlıkların da toplantıda ele alınması öngörülüyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde son durum masada
Toplantının önemli başlıklarından birini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Süreç kapsamında sahadan gelen güncel raporlar değerlendirilecek ve ilgili kurumların çalışmaları gözden geçirilecek.
Kabinede ayrıca süreç kapsamında planlanan yasal düzenlemeler ve atılabilecek adımların da görüşülmesi bekleniyor.
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