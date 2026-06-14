Türkiye Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başladı
Türkiye Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip, rakibinin bulduğu gollere yanıt veremedi. Türkiye turnuvaya puansız başlarken, gruptaki dengeleri etkileyecek ikinci maç öncesinde dikkatler Paraguay karşılaşmasına yöneldi.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 09:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela'nın yönettiği mücadelede Avustralya, 27. dakikada Nestory Irankunda'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan rakip ekip, ikinci devrede de skor avantajını korudu.
İlk yarıda direk gole izin vermedi
Karşılaşmanın 30. dakikasında Türkiye beraberliğe çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İlk yarının kalan bölümünde iki ekip de skor üretemedi ve devre arasına Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıda fark ikiye çıktı
Teknik heyet ikinci yarıya Kenan Yıldız değişikliğiyle başladı. Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve İsmail Yüksek ile geliştirdiği ataklarda beraberlik golünü bulamadı.
Avustralya ise 75. dakikada Cannor Metcalfe'nin ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Paraguay maçı 20 Haziran'da
D Grubu'na mağlubiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Grup sıralaması açısından önem taşıyan mücadele, Türkiye'nin üst tur hedefi açısından belirleyici karşılaşmalardan biri olacak.
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Türkiye Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip, rakibinin bulduğu gollere yanıt veremedi. Türkiye turnuvaya puansız başlarken, gruptaki dengeleri etkileyecek ikinci maç öncesinde dikkatler Paraguay karşılaşmasına yöneldi.
Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesús Valenzuela'nın yönettiği mücadelede Avustralya, 27. dakikada Nestory Irankunda'nın golüyle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan rakip ekip, ikinci devrede de skor avantajını korudu.
İlk yarıda direk gole izin vermedi
Karşılaşmanın 30. dakikasında Türkiye beraberliğe çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İlk yarının kalan bölümünde iki ekip de skor üretemedi ve devre arasına Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıda fark ikiye çıktı
Teknik heyet ikinci yarıya Kenan Yıldız değişikliğiyle başladı. Türkiye, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve İsmail Yüksek ile geliştirdiği ataklarda beraberlik golünü bulamadı.
Avustralya ise 75. dakikada Cannor Metcalfe'nin ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Paraguay maçı 20 Haziran'da
D Grubu'na mağlubiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Grup sıralaması açısından önem taşıyan mücadele, Türkiye'nin üst tur hedefi açısından belirleyici karşılaşmalardan biri olacak.
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