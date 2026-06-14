İstanbul'da düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri ile sürücüler için belirlenen alternatif güzergahları duyurdu. Düzenlemenin, saat 09.00'dan programın sona ermesine kadar devam edeceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi'nde Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölüm, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapalı olacak.
Alternatif güzergahlar belirlendi
Trafik akışının sürdürülebilmesi amacıyla sürücüler için alternatif yollar da açıklandı. Buna göre Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Yetkililer, Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün de ulaşım için tercih edilebileceğini belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'da bugün bazı güzergahlar kapatılacak
İstanbul'da düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik kapsamında uygulanacak trafik düzenlemeleri ile sürücüler için belirlenen alternatif güzergahları duyurdu. Düzenlemenin, saat 09.00'dan programın sona ermesine kadar devam edeceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezelpaşa, Mürselpaşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca Sahil Kennedy Caddesi'nde Çatladıkapı ile Sirkeci ışıklar arasındaki bölüm, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergah, Barbaros Bulvarı ve Galata Köprüsü de araç geçişine kapalı olacak.
Alternatif güzergahlar belirlendi
Trafik akışının sürdürülebilmesi amacıyla sürücüler için alternatif yollar da açıklandı. Buna göre Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portakal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Yetkililer, Tarlabaşı Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün de ulaşım için tercih edilebileceğini belirtti.
Çok Okunanlar