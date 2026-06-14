Altın fiyatlarında yeni hafta öncesi dikkat çeken tablo
Altın fiyatlarında yeni hafta öncesi dikkat çeken tablo
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sürerken, yatırımcılar ile vatandaşlar 14 Haziran 2026 Pazar günü güncel altın fiyatlarını takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlamalarda gram altın, çeyrek altın ve ons altın başta olmak üzere birçok altın türünde güncel satış rakamları belli oldu.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:29
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 10:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
14 Haziran 2026 Pazar günü gram altın satış fiyatı 6.277,08 TL olarak kaydedildi. Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer alan gram altında fiyat hareketleri iç piyasadaki gelişmelerle birlikte izleniyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.263,02 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 20.526,05 TL’den işlem görüyor.
Tam altın satış fiyatı 41.694,00 TL olarak açıklanırken, Cumhuriyet altını 40.926,56 TL seviyesinde yer aldı. Büyük ölçekli altın işlemlerinde takip edilen gremse altın ise 104.075,00 TL’den satılıyor.
Ons altın 4 bin 220 doların üzerinde
Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 4.220,43 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda oluşan fiyatlamalar, yurt içindeki altın fiyatlarının seyrinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde oluşacak fiyatlamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.
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Altın fiyatlarında yeni hafta öncesi dikkat çeken tablo
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sürerken, yatırımcılar ile vatandaşlar 14 Haziran 2026 Pazar günü güncel altın fiyatlarını takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlamalarda gram altın, çeyrek altın ve ons altın başta olmak üzere birçok altın türünde güncel satış rakamları belli oldu.
14 Haziran 2026 Pazar günü gram altın satış fiyatı 6.277,08 TL olarak kaydedildi. Yatırımcıların en çok takip ettiği ürünler arasında yer alan gram altında fiyat hareketleri iç piyasadaki gelişmelerle birlikte izleniyor.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altın satış fiyatı 10.263,02 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 20.526,05 TL’den işlem görüyor.
Tam altın satış fiyatı 41.694,00 TL olarak açıklanırken, Cumhuriyet altını 40.926,56 TL seviyesinde yer aldı. Büyük ölçekli altın işlemlerinde takip edilen gremse altın ise 104.075,00 TL’den satılıyor.
Ons altın 4 bin 220 doların üzerinde
Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 4.220,43 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda oluşan fiyatlamalar, yurt içindeki altın fiyatlarının seyrinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde oluşacak fiyatlamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.
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