Netanyahu yarın hangi güvenlik başlıklarını masaya yatıracak?
Netanyahu yarın hangi güvenlik başlıklarını masaya yatıracak?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik kabinesini yarın yerel saatle 19.30’da toplayacağı bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre toplantıda, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ve Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlere ilişkin son durum ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basını tarafından aktarılan bilgilere göre güvenlik kabinesi toplantısının ana gündem maddelerinden biri, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik gelişmeler olacak. İsrailli yetkililerin, müzakerelerin bölgesel güvenlik dengelerine etkisini değerlendirmesi bekleniyor.
Lübnan'ın güneyindeki durum görüşülecek
Toplantıda ayrıca Lübnan'ın güneyindeki askeri ilerleyişin durdurulması ve saldırıların azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya yatırılacağı ifade edildi. Bölgedeki güvenlik koşulları ve sahadaki son gelişmelerin de kabine üyelerine sunulacağı kaydedildi.
Bölgesel gelişmeler yakından izleniyor
İsrail yönetimi, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan diplomatik ve askeri gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenlik kabinesinin değerlendirmelerinin, önümüzdeki dönemde izlenecek politika adımlarına ilişkin çerçeve oluşturabileceği belirtiliyor.
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Netanyahu yarın hangi güvenlik başlıklarını masaya yatıracak?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik kabinesini yarın yerel saatle 19.30’da toplayacağı bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre toplantıda, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ve Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetlere ilişkin son durum ele alınacak.
İsrail basını tarafından aktarılan bilgilere göre güvenlik kabinesi toplantısının ana gündem maddelerinden biri, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik gelişmeler olacak. İsrailli yetkililerin, müzakerelerin bölgesel güvenlik dengelerine etkisini değerlendirmesi bekleniyor.
Lübnan'ın güneyindeki durum görüşülecek
Toplantıda ayrıca Lübnan'ın güneyindeki askeri ilerleyişin durdurulması ve saldırıların azaltılmasına yönelik seçeneklerin masaya yatırılacağı ifade edildi. Bölgedeki güvenlik koşulları ve sahadaki son gelişmelerin de kabine üyelerine sunulacağı kaydedildi.
Bölgesel gelişmeler yakından izleniyor
İsrail yönetimi, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan diplomatik ve askeri gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenlik kabinesinin değerlendirmelerinin, önümüzdeki dönemde izlenecek politika adımlarına ilişkin çerçeve oluşturabileceği belirtiliyor.
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