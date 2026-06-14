Yargıtaydan boşanma davalarında dikkat çeken karar
Yargıtaydan boşanma davalarında dikkat çeken karar
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan bir çiftle ilgili dosyada Yargıtay 2. Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, eşine yönelik “Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti” ifadelerini kullanan kadının da evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda kusurlu olduğuna hükmetti.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 10:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile Mahkemesi’nde görülen davada hem kadın hem de erkek taraf boşanma talebinde bulundu. Yerel mahkeme, eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkeği kusurlu kabul ederek kadının davasını kabul etti ve çiftin boşanmasına karar verdi. Erkek tarafın davası ise reddedildi.
Dosya Yargıtay incelemesine taşındı
Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yapılan yargılama ve dosyadaki deliller doğrultusunda kadının da evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi.
Kararda, kadının başkalarının yanında eşini kastederek küçültücü ifadeler kullandığı ve “Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti” şeklindeki sözlerinin dosya kapsamındaki delillerle ortaya konulduğu belirtildi.
Erkeğin boşanma talebinin de kabul edilmesi gerektiği belirtildi
Yargıtay kararında, söz konusu davranışlar nedeniyle erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğu ifade edildi. Bu nedenle erkeğin davasının reddedilmesinin doğru olmadığı belirtilerek yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verildi.
Yüksek mahkeme kararında, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda kusurun yalnızca erkek taraf üzerinde değerlendirilmesinin dosya kapsamıyla örtüşmediği vurgulandı.
Karar emsal niteliği taşıyor
Hukuk çevrelerinde dikkat çeken kararın, benzer boşanma davalarında kusur değerlendirmesine ilişkin incelemelerde emsal olarak gösterilebileceği belirtiliyor. Karar, eşler arasında kullanılan ifadelerin ve üçüncü kişiler önünde sergilenen davranışların boşanma davalarındaki etkisini yeniden gündeme taşıdı.
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Yargıtaydan boşanma davalarında dikkat çeken karar
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan bir çiftle ilgili dosyada Yargıtay 2. Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, eşine yönelik “Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti” ifadelerini kullanan kadının da evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda kusurlu olduğuna hükmetti.
Aile Mahkemesi’nde görülen davada hem kadın hem de erkek taraf boşanma talebinde bulundu. Yerel mahkeme, eşine şiddet uyguladığı belirlenen erkeği kusurlu kabul ederek kadının davasını kabul etti ve çiftin boşanmasına karar verdi. Erkek tarafın davası ise reddedildi.
Dosya Yargıtay incelemesine taşındı
Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, yapılan yargılama ve dosyadaki deliller doğrultusunda kadının da evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi.
Kararda, kadının başkalarının yanında eşini kastederek küçültücü ifadeler kullandığı ve “Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti” şeklindeki sözlerinin dosya kapsamındaki delillerle ortaya konulduğu belirtildi.
Erkeğin boşanma talebinin de kabul edilmesi gerektiği belirtildi
Yargıtay kararında, söz konusu davranışlar nedeniyle erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğu ifade edildi. Bu nedenle erkeğin davasının reddedilmesinin doğru olmadığı belirtilerek yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verildi.
Yüksek mahkeme kararında, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda kusurun yalnızca erkek taraf üzerinde değerlendirilmesinin dosya kapsamıyla örtüşmediği vurgulandı.
Karar emsal niteliği taşıyor
Hukuk çevrelerinde dikkat çeken kararın, benzer boşanma davalarında kusur değerlendirmesine ilişkin incelemelerde emsal olarak gösterilebileceği belirtiliyor. Karar, eşler arasında kullanılan ifadelerin ve üçüncü kişiler önünde sergilenen davranışların boşanma davalarındaki etkisini yeniden gündeme taşıdı.
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