Meteoroloji 21 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji 21 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 21 il için uyarı yayımladı. Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların ani sel, su baskını ve ulaşım üzerinde etkiler oluşturabileceği bildirildi. Yetkililer, yağışların seyrine ilişkin güncel duyuruların takip edilmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 12:28
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 12:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji risklere karşı uyardı
MGM, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceğini belirtti. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Bölgesel yağışların gün içerisindeki dağılımı ve etkilerine ilişkin meteorolojik verilerin güncellenmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar doğuda düşecek
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji 21 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 21 il için uyarı yayımladı. Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların ani sel, su baskını ve ulaşım üzerinde etkiler oluşturabileceği bildirildi. Yetkililer, yağışların seyrine ilişkin güncel duyuruların takip edilmesini istedi.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji risklere karşı uyardı
MGM, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceğini belirtti. Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Bölgesel yağışların gün içerisindeki dağılımı ve etkilerine ilişkin meteorolojik verilerin güncellenmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar doğuda düşecek
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 5 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
Çok Okunanlar