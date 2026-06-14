8 aylık dönüşüm tamamlandı, Ankara Havalimanı yarın açılıyor
8 aylık dönüşüm tamamlandı, Ankara Havalimanı yarın açılıyor
Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Etimesgut Havalimanı, 15 Haziran 2026 tarihinde "Ankara Havalimanı" adı ve "ANK" koduyla hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yenilenen havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışın ardından tesis, Ankara'nın hava trafiğine destek sağlayacak yeni bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Havalimanının devreye alınmasıyla birlikte başkentteki hava ulaşım kapasitesinin kullanımına ilişkin yeni süreçler de takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.06.2026 13:28
Haber Güncellenme Tarihi: 14.06.2026 13:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Modernizasyon çalışmaları sekiz ayda tamamlanırken pist, apron, taksi yolları ve teknik altyapı baştan sona yenilendi. Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı.
Yapılan düzenlemelerle geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesine uygun altyapı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları da uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildi.
Aynı anda 44 uçak park edebilecek
Proje kapsamında pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Ayrıca 160 bin metrekarelik yeni apron alanı hizmete alındı.
Gerçekleştirilen yatırımlarla havalimanı aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaştı. Mevcut taksi yolları yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da kullanıma açıldı.
NATO Zirvesi'nde kullanılacak
Ankara'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi kapsamında havalimanının yoğun şekilde kullanılması öngörülüyor. Tesis, devlet konukları ve uluslararası heyetlerin ağırlanacağı merkezlerden biri olarak görev yapacak.
Bu kapsamda 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark da hizmete hazır hale getirildi. Operasyonel birimlerin tamamı tek bir dijital ağ altında entegre edildi.
Yeni bağlantı yolu tamamlandı
Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları inşa edildi.
Ankara Bulvarı üzerinde yapılan yeni geçit sayesinde bölgedeki trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.
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8 aylık dönüşüm tamamlandı, Ankara Havalimanı yarın açılıyor
Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Etimesgut Havalimanı, 15 Haziran 2026 tarihinde "Ankara Havalimanı" adı ve "ANK" koduyla hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yenilenen havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışın ardından tesis, Ankara'nın hava trafiğine destek sağlayacak yeni bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Havalimanının devreye alınmasıyla birlikte başkentteki hava ulaşım kapasitesinin kullanımına ilişkin yeni süreçler de takip edilecek.
Modernizasyon çalışmaları sekiz ayda tamamlanırken pist, apron, taksi yolları ve teknik altyapı baştan sona yenilendi. Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı.
Yapılan düzenlemelerle geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesine uygun altyapı oluşturuldu. Aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları da uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildi.
Aynı anda 44 uçak park edebilecek
Proje kapsamında pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edildi. Ayrıca 160 bin metrekarelik yeni apron alanı hizmete alındı.
Gerçekleştirilen yatırımlarla havalimanı aynı anda yaklaşık 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaştı. Mevcut taksi yolları yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da kullanıma açıldı.
NATO Zirvesi'nde kullanılacak
Ankara'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi kapsamında havalimanının yoğun şekilde kullanılması öngörülüyor. Tesis, devlet konukları ve uluslararası heyetlerin ağırlanacağı merkezlerden biri olarak görev yapacak.
Bu kapsamda 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark da hizmete hazır hale getirildi. Operasyonel birimlerin tamamı tek bir dijital ağ altında entegre edildi.
Yeni bağlantı yolu tamamlandı
Proje kapsamında havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları inşa edildi.
Ankara Bulvarı üzerinde yapılan yeni geçit sayesinde bölgedeki trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.
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