TFF'den 2 oyuncu için açıklama! Milli takım kampından ayrıldılar
TFF'den 2 oyuncu için açıklama! Milli takım kampından ayrıldılar
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün Arizona'daki kamptan ayrıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 10:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım kampında yer alan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için bir açıklama yaptı.
Federasyondan yapılan duyuruya göre, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün sabah saatlerinde Arizona'daki kamptan ayrıldığı açıklandı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TFF'den 2 oyuncu için açıklama! Milli takım kampından ayrıldılar
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün Arizona'daki kamptan ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, milli takım kampında yer alan Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için bir açıklama yaptı.
Federasyondan yapılan duyuruya göre, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın bugün sabah saatlerinde Arizona'daki kamptan ayrıldığı açıklandı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"A Millî Takımımızın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan, ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, bugün sabah saatlerinde Arizona'daki millî takım kampından ayrılacaktır."
Çok Okunanlar