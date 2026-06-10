Lütfü Savaş’tan CHP’deki grup toplantısı açıklaması: Kılıçdaroğlu kavga istemiyor
Lütfü Savaş’tan CHP’deki grup toplantısı açıklaması: Kılıçdaroğlu kavga istemiyor
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’deki grup toplantısının Genel Merkez’de yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararın gerekçesine dair dikkat çeken mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 19:16
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 19:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, önceki ve mevcut parti yönetimlerinin aynı salonda bir araya gelmesinin gerilime neden olabileceğini söyledi. Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle grup toplantısını Genel Merkez’de gerçekleştirdiğini belirterek, partide birlik ve bütünlüğün korunmasına vurgu yaptı. Parti içindeki sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Partiye dönüş sürecine ilişkin açıklama
CHP Genel Merkezi’nde konuşan Lütfü Savaş, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etmek amacıyla Genel Merkez’e geldiklerini ifade etti. Savaş, hem mahkeme kararı hem de Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla birlikte partiye dönüş sürecinin tamamlandığını söyledi.
Savaş, resmi olarak CHP’ye döndüklerini belirterek, sürecin hukuki ve parti içi mekanizmalar çerçevesinde sonuçlandığını kaydetti.
"Aynı salonda buluşma gerilim yaratabilirdi"
Dünkü grup toplantısının Genel Merkez’de yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaş, önceki ve mevcut yönetimlere yakın isimlerin aynı salonda bulunmasının doğru olmayacağını ifade etti.
Her iki tarafta da kırgınlık ve kızgınlıklar bulunduğunu dile getiren Savaş, bu durumun aynı ortamda kaotik bir tabloya yol açabileceğini savundu. Savaş, söz konusu kararın olası gerginliklerin önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Birlik ve barış mesajı verdi
Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını Genel Merkez’de yapmasının parti içindeki kırgınlıkların daha görünür hale gelmesini engellemeyi amaçladığını belirtti.
Parti içinde barış ve birlik mesajı veren Savaş, önceki yönetimlere yakın isimlerin de CHP çatısı altında yer almasını istediklerini ifade etti. CHP’nin büyük bir aile olduğunu belirten Savaş, partinin bütünlüğünü koruyarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun mesajını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu’nun herkesi CHP çatısı altında buluşturma çağrısını olumlu karşıladığını dile getiren Savaş, bu yaklaşımın parti açısından önemli olduğunu ifade etti.
Aynı salonda yapılacak bir grup toplantısının üzücü sonuçlar doğurabileceğini savunan Savaş, Kılıçdaroğlu’nun aldığı tavrın kamuoyunda da olumlu karşılandığını belirtti. Açıklamasının sonunda ise “Kılıçdaroğlu kavga istemiyor” ifadelerini kullandı.
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Lütfü Savaş’tan CHP’deki grup toplantısı açıklaması: Kılıçdaroğlu kavga istemiyor
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’deki grup toplantısının Genel Merkez’de yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kararın gerekçesine dair dikkat çeken mesajlar verdi.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, önceki ve mevcut parti yönetimlerinin aynı salonda bir araya gelmesinin gerilime neden olabileceğini söyledi. Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle grup toplantısını Genel Merkez’de gerçekleştirdiğini belirterek, partide birlik ve bütünlüğün korunmasına vurgu yaptı. Parti içindeki sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.
Partiye dönüş sürecine ilişkin açıklama
CHP Genel Merkezi’nde konuşan Lütfü Savaş, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etmek amacıyla Genel Merkez’e geldiklerini ifade etti. Savaş, hem mahkeme kararı hem de Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla birlikte partiye dönüş sürecinin tamamlandığını söyledi.
Savaş, resmi olarak CHP’ye döndüklerini belirterek, sürecin hukuki ve parti içi mekanizmalar çerçevesinde sonuçlandığını kaydetti.
"Aynı salonda buluşma gerilim yaratabilirdi"
Dünkü grup toplantısının Genel Merkez’de yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaş, önceki ve mevcut yönetimlere yakın isimlerin aynı salonda bulunmasının doğru olmayacağını ifade etti.
Her iki tarafta da kırgınlık ve kızgınlıklar bulunduğunu dile getiren Savaş, bu durumun aynı ortamda kaotik bir tabloya yol açabileceğini savundu. Savaş, söz konusu kararın olası gerginliklerin önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Birlik ve barış mesajı verdi
Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını Genel Merkez’de yapmasının parti içindeki kırgınlıkların daha görünür hale gelmesini engellemeyi amaçladığını belirtti.
Parti içinde barış ve birlik mesajı veren Savaş, önceki yönetimlere yakın isimlerin de CHP çatısı altında yer almasını istediklerini ifade etti. CHP’nin büyük bir aile olduğunu belirten Savaş, partinin bütünlüğünü koruyarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun mesajını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu’nun herkesi CHP çatısı altında buluşturma çağrısını olumlu karşıladığını dile getiren Savaş, bu yaklaşımın parti açısından önemli olduğunu ifade etti.
Aynı salonda yapılacak bir grup toplantısının üzücü sonuçlar doğurabileceğini savunan Savaş, Kılıçdaroğlu’nun aldığı tavrın kamuoyunda da olumlu karşılandığını belirtti. Açıklamasının sonunda ise “Kılıçdaroğlu kavga istemiyor” ifadelerini kullandı.
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