E-ticarette köklü değişim! 1 Ağustos itibarıyla uygulama böyle...
E-ticarette köklü değişim! 1 Ağustos itibarıyla uygulama böyle...
Tüketicileri haksız ticari yöntemlere ve yapay zeka destekli yanıltıcı reklamlara karşı daha güçlü korumak hedefiyle hazırlanan e-Ticaret sektöründeki yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
Haber Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:52
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2026 13:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerdeki yeni düzenlemeler 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek.
Yeni uygulamalar vasıtasıyla tüketicilerin haksız ticari uygulamalardan ve yapay zeka ile üretilen aldatıcı reklamlardan daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.
Yapılan düzenlemeyle e-ticaret alanında dijital pazarlama, yapay zeka, sanal medya etkileyicileri (influencerlar), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi pek çok başlıkta kritik yeni kurallar belirlendi.
İNDİRİMDE 10 GÜN KURALI
Düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim ya da farklı avantajlar sunan kampanyalar belirli şartlara bağlanırken, reklamlar da artık indirimli satış reklamlarına getirilen kurallara tabi olacak.
İndirimli satış reklamlarında temel alınacak fiyat, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat olarak belirlenecek.
Buna ek olarak, sanal medya içerik üreticilerinin paylaşımları sonucunda herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet veya etkinlik katılımı gibi bir menfaat sağlanması durumunda, paylaşımın reklam olduğu açıkça anlaşılabilecek şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu kılındı.
Falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişilerce sunulan hizmetlerin reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasakları genişletilerek, yasa dışı şans oyunları da yasaklar kapsamına dahil edildi.
SAHTE ÜRÜN YORUMU OLMAYACAK
Tüketici şikayetleri yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan, açıklama yapma ya da cevap verme hakkı süresi 72 saatten 48 saate indirildi.
Belirtilen bu süre zarfında yanıt verilmemesi durumunda, değerlendirmeler doğrudan yayına alınacak.
Yapay zeka ile hazırlanan reklamlarda, gerçek insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin kullanılması durumunda, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir biçimde belirtilmesi zorunlu tutulacak.
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E-ticarette köklü değişim! 1 Ağustos itibarıyla uygulama böyle...
Tüketicileri haksız ticari yöntemlere ve yapay zeka destekli yanıltıcı reklamlara karşı daha güçlü korumak hedefiyle hazırlanan e-Ticaret sektöründeki yeni kurallar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerdeki yeni düzenlemeler 1 Ağustos'ta hayata geçirilecek.
Yeni uygulamalar vasıtasıyla tüketicilerin haksız ticari uygulamalardan ve yapay zeka ile üretilen aldatıcı reklamlardan daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.
Yapılan düzenlemeyle e-ticaret alanında dijital pazarlama, yapay zeka, sanal medya etkileyicileri (influencerlar), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi pek çok başlıkta kritik yeni kurallar belirlendi.
İNDİRİMDE 10 GÜN KURALI
Düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim ya da farklı avantajlar sunan kampanyalar belirli şartlara bağlanırken, reklamlar da artık indirimli satış reklamlarına getirilen kurallara tabi olacak.
İndirimli satış reklamlarında temel alınacak fiyat, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat olarak belirlenecek.
Buna ek olarak, sanal medya içerik üreticilerinin paylaşımları sonucunda herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet veya etkinlik katılımı gibi bir menfaat sağlanması durumunda, paylaşımın reklam olduğu açıkça anlaşılabilecek şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu kılındı.
Falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişilerce sunulan hizmetlerin reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasakları genişletilerek, yasa dışı şans oyunları da yasaklar kapsamına dahil edildi.
SAHTE ÜRÜN YORUMU OLMAYACAK
Tüketici şikayetleri yayımlanmadan önce satıcı veya sağlayıcılara tanınan, açıklama yapma ya da cevap verme hakkı süresi 72 saatten 48 saate indirildi.
Belirtilen bu süre zarfında yanıt verilmemesi durumunda, değerlendirmeler doğrudan yayına alınacak.
Yapay zeka ile hazırlanan reklamlarda, gerçek insandan ayırt edilemeyen dijital karakterlerin kullanılması durumunda, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir biçimde belirtilmesi zorunlu tutulacak.
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