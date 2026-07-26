ROKETSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği AKYA torpidosu, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. AKYA'nın Alman ve ABD yapımı torpidolara güçlü bir alternatif sunduğunu yazan Yunan basını, Türkiye'nin yerli savunma sistemlerini peş peşe test etmesini 'vakit yaklaşıyor' sözleriyle değerlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:35
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli AKYA torpidosunun Denizkurdu-II Tatbikatı'ndaki performansı Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.
Yunan basınında çıkan haberlerde, AKYA'nın Alman ve Amerikan yapımı torpidolara güçlü bir alternatif olduğu vurgulanırken, Türkiye'nin denizlerdeki yerli silah testleri "Vakit yaklaşıyor" şeklinde yorumlandı.
102 kilometrelik menzili ve gelişmiş otonom özellikleriyle dikkat çeken AKYA'nın yanı sıra, Bayraktar TB3'ün kamikaze simülasyonu ve Antidot elektronik destek sistemi de tatbikatın öne çıkan unsurları oldu.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltan ve insansız sistemleri entegre eden bu hamleleri, Atina'da stratejik bir risk olarak değerlendiriliyor.
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Komşuda Türk torpidosu paniği!
ROKETSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği AKYA torpidosu, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. AKYA'nın Alman ve ABD yapımı torpidolara güçlü bir alternatif sunduğunu yazan Yunan basını, Türkiye'nin yerli savunma sistemlerini peş peşe test etmesini 'vakit yaklaşıyor' sözleriyle değerlendirdi.
ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli AKYA torpidosunun Denizkurdu-II Tatbikatı'ndaki performansı Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.
Yunan basınında çıkan haberlerde, AKYA'nın Alman ve Amerikan yapımı torpidolara güçlü bir alternatif olduğu vurgulanırken, Türkiye'nin denizlerdeki yerli silah testleri "Vakit yaklaşıyor" şeklinde yorumlandı.
102 kilometrelik menzili ve gelişmiş otonom özellikleriyle dikkat çeken AKYA'nın yanı sıra, Bayraktar TB3'ün kamikaze simülasyonu ve Antidot elektronik destek sistemi de tatbikatın öne çıkan unsurları oldu.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltan ve insansız sistemleri entegre eden bu hamleleri, Atina'da stratejik bir risk olarak değerlendiriliyor.
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