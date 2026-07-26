CHP'ye oy verenlere soruldu! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
CHP'ye oy verenlere soruldu! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Özgür Özel, 90 milletvekili ile CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Bunun ardından dikkat çeken veriler ortaya kondu. CHP'ye oy veren 8 binden fazla kişiye soruldu. 'Bugün seçim olsa kimse oy verirsiniz?' İşte sonuçlar...
Haber Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:41
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2026 12:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı son veriler dikkat çekti. CHP’ye oy veren 8.214 kişiye, “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” diye soruldu.
YÜZDE 77,5'İ 'YENİ PARTİ' DEDİ
Özkara'nın paylaştığı anket sonuçlarına göre, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan kitlenin yüzde 77,5'i bugün bir seçim olması durumunda tercihini yeni bir partiden yana kullanacağını ifade etti.
YENİ PARTİ'YE OY VERMEYENLER NE DEDİ?
Yüzde 22,5'luk kesimin eğilimleri de detaylandırıldı. "Yeni Parti" demeyen kesimin yüzde 32,2'si, bugün bir seçim olması halinde "Oy kullanmayacağım" dedi. Aynı grubun yüzde 29,8'i ise tercihini Zafer Partisi yönünde kullandı.
CHP'NİN SADIK SEÇMEN ORANI YÜZDE 2,1
Alt grupta CHP'ye oy vermeye devam edeceğini söyleyen %9,2'lik kesim, araştırmaya katılan 8 bin 214 kişilik toplam CHP seçmeninin %2,1'ine tekabül etti. Bu veri, geçmişte partiye oy vermiş kitlenin neredeyse tamamına yakınının ya yeni bir partiye, ya farklı muhalefet partilerine ya da sandığa gitmeme seçeneğine yöneldiğini gösterdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP'ye oy verenlere soruldu! Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?
Özgür Özel, 90 milletvekili ile CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu. Bunun ardından dikkat çeken veriler ortaya kondu. CHP'ye oy veren 8 binden fazla kişiye soruldu. 'Bugün seçim olsa kimse oy verirsiniz?' İşte sonuçlar...
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı son veriler dikkat çekti. CHP’ye oy veren 8.214 kişiye, “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” diye soruldu.
YÜZDE 77,5'İ 'YENİ PARTİ' DEDİ
Özkara'nın paylaştığı anket sonuçlarına göre, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan kitlenin yüzde 77,5'i bugün bir seçim olması durumunda tercihini yeni bir partiden yana kullanacağını ifade etti.
YENİ PARTİ'YE OY VERMEYENLER NE DEDİ?
Yüzde 22,5'luk kesimin eğilimleri de detaylandırıldı. "Yeni Parti" demeyen kesimin yüzde 32,2'si, bugün bir seçim olması halinde "Oy kullanmayacağım" dedi. Aynı grubun yüzde 29,8'i ise tercihini Zafer Partisi yönünde kullandı.
CHP'NİN SADIK SEÇMEN ORANI YÜZDE 2,1
Alt grupta CHP'ye oy vermeye devam edeceğini söyleyen %9,2'lik kesim, araştırmaya katılan 8 bin 214 kişilik toplam CHP seçmeninin %2,1'ine tekabül etti. Bu veri, geçmişte partiye oy vermiş kitlenin neredeyse tamamına yakınının ya yeni bir partiye, ya farklı muhalefet partilerine ya da sandığa gitmeme seçeneğine yöneldiğini gösterdi.
Çok Okunanlar