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Antalya'da katliam gibi kaza: Beş can kaybı var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Uçuruma ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemelerde, araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazaya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta toplam 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Şahin, yaralı olan 2 kişiden birinin hamile olduğunu ifade ederek, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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