Bilal Erdoğan: FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur
Bilal Erdoğan: FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında yaşananları ve o gece hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi anlatan 'Asırlık Gece' dizisinde konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur. FETÖ'yü doğuran katı laikliğin kendisi olmuştur. FETÖ'yü doğuran dindarlık, İslam, Risale-i Nur olmamıştır. Bunun da tespitinin yapılması gerekir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 14:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" dizisi TRT 1'de izleyiciyle buluştu.
Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan yapım, 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasını, kritik aşamalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde verilen mücadeleyi ekrana getiriyor.
Güçlü prodüksiyonu ve gerçek belgelere dayanan senaryosuyla dikkati çeken dizinin ilk bölümü 15 Temmuz'da yayınlandı.
BİLAL ERDOĞAN: FETÖ'YÜ DOĞURAN KATI LAİKLİĞİN KENDİSİ OLMUŞTUR
"Asırlık Gece" dizisine konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "28 Şubat sürecinde yine Türkiye'deki dindar insanlara, dinini yaşamaya çalışan insanlara yönelik operasyonlar baskılar gerçekleştikten sonra böyle bir dönemde kurtulabilecek gizlilik üzerine yapılanmış FETÖ yapılanması kendisi için büyüme zeminini bulmuş oldu." dedi.
"FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerinde yapılan baskı olmuştur." ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: FETÖ'yü doğuran katı laikliğin kendisi olmuştur. FETÖ'yü doğuran dindarlık, İslam, Risale-i Nur olmamıştır. Bunun da tespitinin yapılması gerekir.
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Bilal Erdoğan: FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında yaşananları ve o gece hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi anlatan 'Asırlık Gece' dizisinde konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur. FETÖ'yü doğuran katı laikliğin kendisi olmuştur. FETÖ'yü doğuran dindarlık, İslam, Risale-i Nur olmamıştır. Bunun da tespitinin yapılması gerekir.' dedi.
Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece" dizisi TRT 1'de izleyiciyle buluştu.
Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan yapım, 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasını, kritik aşamalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde verilen mücadeleyi ekrana getiriyor.
Güçlü prodüksiyonu ve gerçek belgelere dayanan senaryosuyla dikkati çeken dizinin ilk bölümü 15 Temmuz'da yayınlandı.
BİLAL ERDOĞAN: FETÖ'YÜ DOĞURAN KATI LAİKLİĞİN KENDİSİ OLMUŞTUR
"Asırlık Gece" dizisine konuşan İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "28 Şubat sürecinde yine Türkiye'deki dindar insanlara, dinini yaşamaya çalışan insanlara yönelik operasyonlar baskılar gerçekleştikten sonra böyle bir dönemde kurtulabilecek gizlilik üzerine yapılanmış FETÖ yapılanması kendisi için büyüme zeminini bulmuş oldu." dedi.
"FETÖ'yü doğuran inanan insanlar üzerinde yapılan baskı olmuştur." ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: FETÖ'yü doğuran katı laikliğin kendisi olmuştur. FETÖ'yü doğuran dindarlık, İslam, Risale-i Nur olmamıştır. Bunun da tespitinin yapılması gerekir.
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