Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 16:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
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