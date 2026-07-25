SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.

Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 16:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil İnalcık'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver