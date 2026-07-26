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ABD ordusu zor durumda! Trump saldırıdan son anda vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:41
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2026 12:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ordusu zor durumda! Trump saldırıdan son anda vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, mühimmat stoklarının azalması ve stratejik kaygılar nedeniyle İran’a yönelik planlanan büyük çaplı askeri operasyonu ertelediği öne sürüldü.

New York Times'ın haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in füze envanterindeki kritik düşüşe dair uyarıları ve askeri müdahalenin İran halkını rejim etrafında kenetlediği yönündeki görüşler bu kararda belirleyici oldu.

13 gün aralıksız süren saldırıların ardından operasyonlara ara verilirken, Washington yönetiminin gelecekteki hamleler konusunda henüz kesin bir karara varmadığı belirtiliyor.

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