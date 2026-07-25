CHP resmen ikiye bölündü! Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP resmen ikiye bölündü! Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Özgür Özel, mutlak butlanla genel başkanlığı kaybettiği CHP'den istifa etti. Özel, 90 milletvekiliyle beraber, kuruluş dilekçesini verdiği Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti 91 vekille ana muhalefet oldu, CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni Parti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesini kapalı bir sohbet ortamında yaptığı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 16:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de 21 Mayıs'taki "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan büyük ayrılık süreci siyasette deprem etkisine neden olurken, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurması sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesini kapalı bir sohbet ortamında yaptığı öğrenildi.
CHP Genel Merkezi'nde resmi MYK toplantısı yerine, dış politika kurulu toplantısının ardından 4-5 MYK üyesinin katıldığı "ayak divanı" olarak nitelendirilen bir sohbet gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı değerlendirmeler kulislerde dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK MESAJ
Tv100 yayınında mesajı paylaşan Gazeteci Barış Yarkadaş'a göre Kılıçdaroğlu, yakın ekibine yaptığı değerlendirmede, "Biz işimize gücümüze bakacağız" ifadelerini kullanırken, parti içi gelişmelere karşı daha "sakin ama kararlı" bir çizgi izleneceği değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
Sevgili arkadaşlar, biz işimize gücümüze bakacağız. Halkın sorunlarının çözümüne odaklanacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Bizim işimiz vatandaşın dertleriyle ilgilenmek. Siz de çalışmalarınıza devam edin.
Parti kulislerinde bu sözlerin 'yeni dönemin ilk işaretleri' olarak yorumlandığı belirtiliyor.
İSTANBUL PROGRAMI DİKKAT ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'da düzenlenecek programa katılacağı da öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in organizasyonuyla Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapılacak törende partiye katılan 300 kişiye rozet takılacak. Törende temsili olarak 30 kişinin sahneye davet edileceği ve rozetlerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılacağı bildirildi.
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CHP resmen ikiye bölündü! Yeni Parti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Özgür Özel, mutlak butlanla genel başkanlığı kaybettiği CHP'den istifa etti. Özel, 90 milletvekiliyle beraber, kuruluş dilekçesini verdiği Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti 91 vekille ana muhalefet oldu, CHP'nin sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni Parti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesini kapalı bir sohbet ortamında yaptığı ifade edildi.
CHP'de 21 Mayıs'taki "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan büyük ayrılık süreci siyasette deprem etkisine neden olurken, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurması sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun ilk değerlendirmesini kapalı bir sohbet ortamında yaptığı öğrenildi.
CHP Genel Merkezi'nde resmi MYK toplantısı yerine, dış politika kurulu toplantısının ardından 4-5 MYK üyesinin katıldığı "ayak divanı" olarak nitelendirilen bir sohbet gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı değerlendirmeler kulislerde dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK MESAJ
Tv100 yayınında mesajı paylaşan Gazeteci Barış Yarkadaş'a göre Kılıçdaroğlu, yakın ekibine yaptığı değerlendirmede, "Biz işimize gücümüze bakacağız" ifadelerini kullanırken, parti içi gelişmelere karşı daha "sakin ama kararlı" bir çizgi izleneceği değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun toplantıda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
Sevgili arkadaşlar, biz işimize gücümüze bakacağız. Halkın sorunlarının çözümüne odaklanacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Bizim işimiz vatandaşın dertleriyle ilgilenmek. Siz de çalışmalarınıza devam edin.
Parti kulislerinde bu sözlerin 'yeni dönemin ilk işaretleri' olarak yorumlandığı belirtiliyor.
İSTANBUL PROGRAMI DİKKAT ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu'nun yarın İstanbul'da düzenlenecek programa katılacağı da öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in organizasyonuyla Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapılacak törende partiye katılan 300 kişiye rozet takılacak. Törende temsili olarak 30 kişinin sahneye davet edileceği ve rozetlerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılacağı bildirildi.
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