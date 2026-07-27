Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken, batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 08:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hava sıcaklığı yeniden artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.
Meteoroloji'ye göre bir kaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak.
Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerine kayacak.
Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor.
3 büyük ilde hava nasıl olacak?
Bugün başkent Ankara'da açık bir hava olacak en yüksek sıcaklık 26 derece. İstanbul az bulutlu Beklenen en yüksek sıcaklık 29 derece. İzmir'de ise hafta boyunca termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek.
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Yaz geri dönüyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak
Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken, batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Hava sıcaklığı yeniden artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.
Meteoroloji'ye göre bir kaç gündür etkili olan sağanak yağışlar gücünü yitirecek. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak.
Hafta başında Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar sonraki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerine kayacak.
Hafta boyunca rüzgar da etkili olacak Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da saatte hızı 60 kilometreye çıkacak rüzgar nedeniyle dikkatli olunması isteniyor.
3 büyük ilde hava nasıl olacak?
Bugün başkent Ankara'da açık bir hava olacak en yüksek sıcaklık 26 derece. İstanbul az bulutlu Beklenen en yüksek sıcaklık 29 derece. İzmir'de ise hafta boyunca termometreler 35 derecenin üzerini gösterecek.
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