Şampiyon Filenin Sultanları

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında Brezilya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 26.07.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karşılaşmanın başlangıcında 4-1'lik skorla geriye düşen milli takım, etkili hücumlar ve blok sayılarıyla durumu 7-7'ye getirdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı bölümde Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısı ile 11-10 öne geçerek ilk kez liderliği ele aldı. Brezilya'nın oyununu geliştirerek farkı 22-17'ye kadar taşıdığı bölümde, ay-yıldızlıların tüm çabalarına rağmen ilk set 25-23 Brezilya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon
İkinci sete orta hücumlarıyla 6-3 önde başlayan Brezilya karşısında; Zehra Güneş'in servisleri, İlkin Aydın'ın ise hücum ve blok katkılarıyla seri yakalayan Türkiye, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden sette ay-yıldızlılar, farkı 15-11'e kadar çıkardı. Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla 20-17'ye yükselen milli takım, Brezilya'nın bulduğu sayılarla 21-21 eşitliğine razı olsa da son bölümde üst üste 3 sayı bularak seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
[1/13] 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasında Türkiye ile Brezilya, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşı karşıya geldi. Milli Takım oyuncuları ısınma hareketleri için sahada görüldü. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )
Üçüncü sete 5-3 öncelikle başlayan milli takım, Brezilya'nın bloklardaki etkinliği sonrası 8-5 geriye düştü. Hataların ön plana çıktığı dakikaların ardından ay-yıldızlı ekip durumu 14-14'e taşıdı. Büyük bir heyecana sahne olan ve 24-24'e kadar gelen seti 26-24 kazanan Türkiye, maçtaki üstünlüğü 2-1'e yükseltti.
Son sete oldukça etkili bir giriş yapan milli takım, ilk 10 oyunda 8-2'lik ciddi bir avantaj yakaladı. Brezilya'nın savunma ve hücumdaki direnciyle fark 15-13'e inerken; Ana Cristina'nın sayılarıyla rakip 19-18 öne geçti. Ancak final bölümünde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu.
Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Melissa Vargas olurken, Brezilya cephesinde Ana Cristina 25 sayı kaydetti.
Zirve yine Türkiye'nin
2018 yılından beri düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez finallerde yer alan Türkiye, ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
2023'te finalde Çin'i yenerek şampiyon olan milli takım, 2018 yılındaki finalde ise ABD'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
Üç yıl aradan sonra tekrar final oynama başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, bu zaferle toplam madalya sayısını 4'e çıkardı. Türkiye; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı ekipleri arasında yerini sağlamlaştırdı.
Santarelli'den bir kupa daha
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarı grafiğini artırmaya devam ediyor.
2023 yılında göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile birlikte üçüncü altın madalyasına ulaştı.
2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, ayrıca 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla birlikte toplamda 4 madalya kazanmış oldu.
Brezilya'dan rövanş alındı
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı mağlubiyetin rövanşını aldı.
Paris'te bronz madalya maçında rakibine yenilen Türkiye, iki yıl sonra yeniden bir madalya maçında karşı karşıya geldiği Brezilya'yı mağlup etti.
Bu kez şampiyonluğa uzanan ay-yıldızlı ekip, olimpiyatlardaki kaybın öcünü almış oldu.
Brezilya yine kaybetti
Brezilya, VNL'nin 8 yıllık geçmişinde beşinci kez çıktığı final müsabakasından yine mağlubiyetle ayrıldı.
2018, 2019 ve 2021 yıllarında ABD'ye, 2025'te ise İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026 yılında Türkiye'ye mağlup oldu.
En skorer Vargas
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en çok sayı üreten ismi oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın izledi.
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Şampiyon Filenin Sultanları
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında Brezilya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın başlangıcında 4-1'lik skorla geriye düşen milli takım, etkili hücumlar ve blok sayılarıyla durumu 7-7'ye getirdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı bölümde Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısı ile 11-10 öne geçerek ilk kez liderliği ele aldı. Brezilya'nın oyununu geliştirerek farkı 22-17'ye kadar taşıdığı bölümde, ay-yıldızlıların tüm çabalarına rağmen ilk set 25-23 Brezilya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyon
İkinci sete orta hücumlarıyla 6-3 önde başlayan Brezilya karşısında; Zehra Güneş'in servisleri, İlkin Aydın'ın ise hücum ve blok katkılarıyla seri yakalayan Türkiye, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden sette ay-yıldızlılar, farkı 15-11'e kadar çıkardı. Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla 20-17'ye yükselen milli takım, Brezilya'nın bulduğu sayılarla 21-21 eşitliğine razı olsa da son bölümde üst üste 3 sayı bularak seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.
[1/13] 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasında Türkiye ile Brezilya, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome salonunda karşı karşıya geldi. Milli Takım oyuncuları ısınma hareketleri için sahada görüldü. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )
Üçüncü sete 5-3 öncelikle başlayan milli takım, Brezilya'nın bloklardaki etkinliği sonrası 8-5 geriye düştü. Hataların ön plana çıktığı dakikaların ardından ay-yıldızlı ekip durumu 14-14'e taşıdı. Büyük bir heyecana sahne olan ve 24-24'e kadar gelen seti 26-24 kazanan Türkiye, maçtaki üstünlüğü 2-1'e yükseltti.
Son sete oldukça etkili bir giriş yapan milli takım, ilk 10 oyunda 8-2'lik ciddi bir avantaj yakaladı. Brezilya'nın savunma ve hücumdaki direnciyle fark 15-13'e inerken; Ana Cristina'nın sayılarıyla rakip 19-18 öne geçti. Ancak final bölümünde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu.
Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Melissa Vargas olurken, Brezilya cephesinde Ana Cristina 25 sayı kaydetti.
Zirve yine Türkiye'nin
2018 yılından beri düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez finallerde yer alan Türkiye, ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.
2023'te finalde Çin'i yenerek şampiyon olan milli takım, 2018 yılındaki finalde ise ABD'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
Üç yıl aradan sonra tekrar final oynama başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, bu zaferle toplam madalya sayısını 4'e çıkardı. Türkiye; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı ekipleri arasında yerini sağlamlaştırdı.
Santarelli'den bir kupa daha
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarı grafiğini artırmaya devam ediyor.
2023 yılında göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile birlikte üçüncü altın madalyasına ulaştı.
2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, ayrıca 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla birlikte toplamda 4 madalya kazanmış oldu.
Brezilya'dan rövanş alındı
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı mağlubiyetin rövanşını aldı.
Paris'te bronz madalya maçında rakibine yenilen Türkiye, iki yıl sonra yeniden bir madalya maçında karşı karşıya geldiği Brezilya'yı mağlup etti.
Bu kez şampiyonluğa uzanan ay-yıldızlı ekip, olimpiyatlardaki kaybın öcünü almış oldu.
Brezilya yine kaybetti
Brezilya, VNL'nin 8 yıllık geçmişinde beşinci kez çıktığı final müsabakasından yine mağlubiyetle ayrıldı.
2018, 2019 ve 2021 yıllarında ABD'ye, 2025'te ise İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026 yılında Türkiye'ye mağlup oldu.
En skorer Vargas
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en çok sayı üreten ismi oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın izledi.
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