Netanyahu’nun açıklamalarına Ankara’dan peş peşe tepkiler geldi. Bakanlar ve AK Parti yöneticileri, İsrail Başbakanı’nın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 19:10
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 19:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerin Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına Ankara’dan art arda tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’in bölgede yeni gerilim alanları oluşturmak istediğini belirterek Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarının hedef alınması halinde buna karşı gerekli tutumun sergileneceğini söyledi. Açıklamaların ardından hükümet üyeleri ve AK Parti yöneticileri değerlendirmelerde bulundu. Gözler, taraflar arasındaki açıklamaların diplomatik düzeyde nasıl karşılık bulacağına çevrildi.
Erdoğan’dan İsrail’e yönelik değerlendirme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail yönetiminin bölgedeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’ye yönelik açıklamalara da değinerek İsrail’in niyet ve hedeflerinin yakından takip edildiğini ifade etti.
Erdoğan konuşmasında, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarına yönelik herhangi bir girişime karşı gerekli tutumun ortaya konulacağını belirtti. Açıklamalar, iç ve dış politikada geniş yankı buldu.
Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Gürlek, Türkiye’nin hukuk, adalet ve insanlık adına tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.
Gürlek açıklamasında, Gazze’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin halkının haklarını savunan bir duruş sergilediğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu ve İsrailli yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail ordusuna yönelik ifadeler üzerinden Netanyahu’nun açıklamalarını eleştirdi.
Çelik ayrıca Türkiye’ye yönelik suçlamalara da yanıt vererek bölgedeki gelişmeler ve farklı etnik topluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İletişim Başkanı Duran’dan mesaj
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Duran, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere işaret ederek Türkiye’nin uluslararası alandaki tutumunu vurguladı.
Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hakikat, uluslararası hukuk ve insani değerler temelindeki yaklaşımını sürdüreceğini belirtti.
Efkan Ala’dan Netanyahu açıklaması
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuk ve sivillerin korunması yönünde bir tutum sergilediğini ifade etti.
Ala, Netanyahu’nun açıklamalarının uluslararası kamuoyunda karşılık bulmadığını savunarak Gazze’deki gelişmeler karşısında dünya kamuoyunun tutumuna dikkat çekti.
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Netanyahu’nun açıklamalarına Ankara’dan peş peşe tepkiler
Netanyahu’nun açıklamalarına Ankara’dan peş peşe tepkiler geldi. Bakanlar ve AK Parti yöneticileri, İsrail Başbakanı’nın sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerin Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına Ankara’dan art arda tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’in bölgede yeni gerilim alanları oluşturmak istediğini belirterek Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarının hedef alınması halinde buna karşı gerekli tutumun sergileneceğini söyledi. Açıklamaların ardından hükümet üyeleri ve AK Parti yöneticileri değerlendirmelerde bulundu. Gözler, taraflar arasındaki açıklamaların diplomatik düzeyde nasıl karşılık bulacağına çevrildi.
Erdoğan’dan İsrail’e yönelik değerlendirme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail yönetiminin bölgedeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’ye yönelik açıklamalara da değinerek İsrail’in niyet ve hedeflerinin yakından takip edildiğini ifade etti.
Erdoğan konuşmasında, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarına yönelik herhangi bir girişime karşı gerekli tutumun ortaya konulacağını belirtti. Açıklamalar, iç ve dış politikada geniş yankı buldu.
Adalet Bakanı Gürlek’ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Gürlek, Türkiye’nin hukuk, adalet ve insanlık adına tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.
Gürlek açıklamasında, Gazze’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin halkının haklarını savunan bir duruş sergilediğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu ve İsrailli yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail ordusuna yönelik ifadeler üzerinden Netanyahu’nun açıklamalarını eleştirdi.
Çelik ayrıca Türkiye’ye yönelik suçlamalara da yanıt vererek bölgedeki gelişmeler ve farklı etnik topluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İletişim Başkanı Duran’dan mesaj
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada İsrail yönetiminin Türkiye’ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Duran, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelere işaret ederek Türkiye’nin uluslararası alandaki tutumunu vurguladı.
Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hakikat, uluslararası hukuk ve insani değerler temelindeki yaklaşımını sürdüreceğini belirtti.
Efkan Ala’dan Netanyahu açıklaması
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun yıllardır Filistin meselesinde uluslararası hukuk ve sivillerin korunması yönünde bir tutum sergilediğini ifade etti.
Ala, Netanyahu’nun açıklamalarının uluslararası kamuoyunda karşılık bulmadığını savunarak Gazze’deki gelişmeler karşısında dünya kamuoyunun tutumuna dikkat çekti.
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