CHP'de disiplin krizi yargıya taşınıyor

CHP'de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden Zeynel Emre, karara karşı 11 Haziran 2026 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Emre, disiplin sürecine ilişkin hukuki girişimi duyururken Parti Meclisi'nin (PM) işleyişine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 21:04
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 21:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İhraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından açıklama yapan Zeynel Emre, kararın yargıya taşınacağını söyledi. Emre, "Yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız" ifadelerini kullandı.
Disiplin sürecinin hukuki zeminde değerlendirileceğini belirten Emre, parti içi işleyişe ilişkin görüşlerini de kamuoyuyla paylaştı.
Parti Meclisi yeter sayısı tartışması
Zeynel Emre, Parti Meclisi toplantılarına katılım ve olası istifalar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Emre, "PM'ye katılmasak toplantı yeter sayısı da karar yeter sayısı da yok. İstifa etsek Parti Meclisi düşer" dedi.
Söz konusu açıklamalar CHP kulislerinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti Meclisi'nin mevcut yapısının nasıl etkileneceğine ilişkin farklı görüşler gündeme geldi.
Genel Merkez'den farklı değerlendirme
CHP Genel Merkezi'ndeki kurmaylar ise Emre'nin açıklamalarına katılmadıklarını ifade etti. Kulislere yansıyan bilgilere göre parti yönetimi, Parti Meclisi'nin çalışmalarını sürdürmesinin önünde bir engel bulunmadığını savundu.
Kurmayların, "Yarın PM'ye imzayla girecek isimler. Listede isimleri yoksa toplantıya giremezler. İstifa etsinler bakalım düşecek mi? 5 kişiyle bile PM devam eder" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
Tedbir kararları yürürlükte
Genel merkez kaynakları, disiplin süreci kapsamında alınan tedbir kararlarının geçerliliğini koruduğunu bildirdi. Kaynaklar, parti organlarının çalışmalarında herhangi bir aksama beklenmediğini ifade etti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre kaynaklar, "Partide tedbir var. Kemal Bey istese tek başına da yetkileri kullanır" görüşünü dile getirdi.
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CHP'de disiplin krizi yargıya taşınıyor
CHP'de ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerden Zeynel Emre, karara karşı 11 Haziran 2026 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Emre, disiplin sürecine ilişkin hukuki girişimi duyururken Parti Meclisi'nin (PM) işleyişine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
İhraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından açıklama yapan Zeynel Emre, kararın yargıya taşınacağını söyledi. Emre, "Yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız" ifadelerini kullandı.
Disiplin sürecinin hukuki zeminde değerlendirileceğini belirten Emre, parti içi işleyişe ilişkin görüşlerini de kamuoyuyla paylaştı.
Parti Meclisi yeter sayısı tartışması
Zeynel Emre, Parti Meclisi toplantılarına katılım ve olası istifalar üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Emre, "PM'ye katılmasak toplantı yeter sayısı da karar yeter sayısı da yok. İstifa etsek Parti Meclisi düşer" dedi.
Söz konusu açıklamalar CHP kulislerinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Parti Meclisi'nin mevcut yapısının nasıl etkileneceğine ilişkin farklı görüşler gündeme geldi.
Genel Merkez'den farklı değerlendirme
CHP Genel Merkezi'ndeki kurmaylar ise Emre'nin açıklamalarına katılmadıklarını ifade etti. Kulislere yansıyan bilgilere göre parti yönetimi, Parti Meclisi'nin çalışmalarını sürdürmesinin önünde bir engel bulunmadığını savundu.
Kurmayların, "Yarın PM'ye imzayla girecek isimler. Listede isimleri yoksa toplantıya giremezler. İstifa etsinler bakalım düşecek mi? 5 kişiyle bile PM devam eder" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
Tedbir kararları yürürlükte
Genel merkez kaynakları, disiplin süreci kapsamında alınan tedbir kararlarının geçerliliğini koruduğunu bildirdi. Kaynaklar, parti organlarının çalışmalarında herhangi bir aksama beklenmediğini ifade etti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre kaynaklar, "Partide tedbir var. Kemal Bey istese tek başına da yetkileri kullanır" görüşünü dile getirdi.
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