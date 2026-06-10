Kılıçdaroğlu ''arınmayı'' başlatıyor! 10 kişilik ihraç listesi
Kılıçdaroğlu ''arınmayı'' başlatıyor! 10 kişilik ihraç listesi
Genel Merkez'deki konuşmasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan'ın bulunduğu 10 ismi CHP'den ihraç edeceği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 08:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Partideki yolsuzluklar ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına vurgu yapıp isim vermeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda Özel'e yönelik "hain" sloganları atıldı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.
BU 10 İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV100 canlı yayınında aktardığına göre; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır yer alıyor.
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Kılıçdaroğlu ''arınmayı'' başlatıyor! 10 kişilik ihraç listesi
Genel Merkez'deki konuşmasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan'ın bulunduğu 10 ismi CHP'den ihraç edeceği öne sürüldü.
CHP'de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Partideki yolsuzluklar ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına vurgu yapıp isim vermeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda Özel'e yönelik "hain" sloganları atıldı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP'de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.
BU 10 İSİM PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV100 canlı yayınında aktardığına göre; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır yer alıyor.
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