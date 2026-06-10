Seçil Erzan davasında istinaftan dikkat çeken karar
Seçil Erzan davasında istinaftan dikkat çeken karar
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" davası olarak bilinen yargılamada, Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin kararın istinaf incelemesinden dönmesinin ardından yeni süreç başladı. İstinaf mahkemesi, Erzan'ın itirazını kabul ederken dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderildi. Davanın bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 19:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yeniden görülmesine karar vererek ilk duruşma tarihini 11 Eylül 2026 olarak belirledi. Böylece davada istinaf incelemesi sonrasında yeni bir yargılama süreci başlamış oldu.
İstinaf mahkemesi itirazı kabul etti
Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Seçil Erzan'ın avukatları tarafından yapılan başvuru istinaf mahkemesi tarafından değerlendirildi. İnceleme sonucunda yerel mahkemenin verdiği hüküm bozulurken, dosya yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderildi.
Kararın ardından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yeniden ele alınmasına hükmetti ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.
Davanın temelinde ne bulunuyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın görev yaptığı banka şubesindeki konumu ve kişisel güven ilişkilerini kullanarak çeşitli kişilerden para topladığı öne sürüldü.
İddianamede, müştekilere yüksek getiri sağlayacağı belirtilen güvenilir bir fon bulunduğu yönünde bilgiler verildiği, bazı tanınmış isimlerin de bu fon içerisinde yer aldığı izleniminin oluşturulduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise söz konusu fonun gerçekte bulunmadığı tespit edildi.
İddianamede yer alan suçlamalar
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın müştekilere ait para transferleri karşılığında sahte belgeler düzenlediği, bu belgelerde banka kaşesi ve imza kullandığı iddialarına yer verildi.
Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından sanık hakkında 102 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedilmişti.
Dosyada başka sanıklar da bulunuyor
Davada Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk hakkında da çeşitli suçlamalar kapsamında hapis cezaları talep edildi. Rüya Sağır hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.
Birleştirilen dosyalarda Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani hakkında "tefecilik" suçlaması yöneltilirken, Nur Erkasap hakkında da dolandırıcılık suçundan ceza talebinde bulunuldu.
Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkındaki iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında da 24 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.
Söz konusu iddianamede iki sanık için 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargılama sürecinde Candaş Gürol hakkındaki dava da mevcut dosyayla birleştirildi.
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Seçil Erzan davasında istinaftan dikkat çeken karar
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" davası olarak bilinen yargılamada, Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin kararın istinaf incelemesinden dönmesinin ardından yeni süreç başladı. İstinaf mahkemesi, Erzan'ın itirazını kabul ederken dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderildi. Davanın bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar yakından takip edilecek.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın yeniden görülmesine karar vererek ilk duruşma tarihini 11 Eylül 2026 olarak belirledi. Böylece davada istinaf incelemesi sonrasında yeni bir yargılama süreci başlamış oldu.
İstinaf mahkemesi itirazı kabul etti
Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Seçil Erzan'ın avukatları tarafından yapılan başvuru istinaf mahkemesi tarafından değerlendirildi. İnceleme sonucunda yerel mahkemenin verdiği hüküm bozulurken, dosya yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderildi.
Kararın ardından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yeniden ele alınmasına hükmetti ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.
Davanın temelinde ne bulunuyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın görev yaptığı banka şubesindeki konumu ve kişisel güven ilişkilerini kullanarak çeşitli kişilerden para topladığı öne sürüldü.
İddianamede, müştekilere yüksek getiri sağlayacağı belirtilen güvenilir bir fon bulunduğu yönünde bilgiler verildiği, bazı tanınmış isimlerin de bu fon içerisinde yer aldığı izleniminin oluşturulduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise söz konusu fonun gerçekte bulunmadığı tespit edildi.
İddianamede yer alan suçlamalar
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan'ın müştekilere ait para transferleri karşılığında sahte belgeler düzenlediği, bu belgelerde banka kaşesi ve imza kullandığı iddialarına yer verildi.
Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılama sonucunda mahkeme tarafından sanık hakkında 102 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedilmişti.
Dosyada başka sanıklar da bulunuyor
Davada Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk hakkında da çeşitli suçlamalar kapsamında hapis cezaları talep edildi. Rüya Sağır hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.
Birleştirilen dosyalarda Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani hakkında "tefecilik" suçlaması yöneltilirken, Nur Erkasap hakkında da dolandırıcılık suçundan ceza talebinde bulunuldu.
Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkındaki iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında da 24 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.
Söz konusu iddianamede iki sanık için 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargılama sürecinde Candaş Gürol hakkındaki dava da mevcut dosyayla birleştirildi.
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