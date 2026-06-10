Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede kurulun yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi, üyelerin görüş ve önerileri ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 22:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, toplantıya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımında, kurulun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ve üyelerin görüş ile önerilerini dinleme imkânı bulduklarını belirtti.
Kurulun çalışmaları değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nun yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti. Toplantıda kurul üyelerinin değerlendirmeleri ve önerileri de gündeme geldi.
Kurul üyelerinin katkılarının ekonomi politikalarının şekillendirilmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, üyelerin çalışmalarına başarı dileklerini iletti.
Yılmaz’dan kurul üyelerine teşekkür
Sosyal medya paylaşımında kurul üyelerine teşekkür eden Yılmaz, ekonomi politikalarına sundukları katkılara vurgu yaptı. Açıklamada, üyelerin görüşlerinin karar alma süreçlerine sağladığı destek öne çıkarıldı.
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Ekonomi Politikaları Kurulu Külliye’de toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmede kurulun yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi, üyelerin görüş ve önerileri ele alındı.
Yılmaz, toplantıya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımında, kurulun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ve üyelerin görüş ile önerilerini dinleme imkânı bulduklarını belirtti.
Kurulun çalışmaları değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nun yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti. Toplantıda kurul üyelerinin değerlendirmeleri ve önerileri de gündeme geldi.
Kurul üyelerinin katkılarının ekonomi politikalarının şekillendirilmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, üyelerin çalışmalarına başarı dileklerini iletti.
Yılmaz’dan kurul üyelerine teşekkür
Sosyal medya paylaşımında kurul üyelerine teşekkür eden Yılmaz, ekonomi politikalarına sundukları katkılara vurgu yaptı. Açıklamada, üyelerin görüşlerinin karar alma süreçlerine sağladığı destek öne çıkarıldı.
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