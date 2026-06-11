Pentagon'da neler oluyor? Tehlikeli madde alarmı verildi
Pentagon'da neler oluyor? Tehlikeli madde alarmı verildi
ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'da verilen "tehlikeli madde" alarmı nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri devreye alındı. Binanın belirli bölümlerinde karantina uygulaması başlatılırken, bazı alanlarda tahliye sürecinin yürütüldüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 20:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Pentagon içerisindeki polis ekiplerinin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal koruyucu ekipmanlarla görev yaptığını aktardı. Güvenlik önlemlerinin alarmın ardından hızla artırıldığı belirtildi.
Bazı kat ve koridorlar kapatıldı
Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorları arasında bulunan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatıldı. Söz konusu bölgelerde giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, personelin belirlenen güvenlik protokollerine yönlendirildiği kaydedildi.
Resmi açıklama bekleniyor
Yetkililer tarafından alarmın nedenine veya tespit edildiği belirtilen maddenin niteliğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Olayın ardından alınan önlemlerin kapsamı ve güvenlik incelemelerinin sonucu, yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.
Pentagon'daki alarmın kaynağına ilişkin incelemeler sürerken, güvenlik prosedürlerinin ne kadar süreyle devam edeceği konusunda da henüz bilgi paylaşılmadı.
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Pentagon'da neler oluyor? Tehlikeli madde alarmı verildi
ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'da verilen "tehlikeli madde" alarmı nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri devreye alındı. Binanın belirli bölümlerinde karantina uygulaması başlatılırken, bazı alanlarda tahliye sürecinin yürütüldüğü bildirildi.
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Pentagon içerisindeki polis ekiplerinin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal koruyucu ekipmanlarla görev yaptığını aktardı. Güvenlik önlemlerinin alarmın ardından hızla artırıldığı belirtildi.
Bazı kat ve koridorlar kapatıldı
Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorları arasında bulunan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar güvenlik gerekçesiyle tamamen kapatıldı. Söz konusu bölgelerde giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, personelin belirlenen güvenlik protokollerine yönlendirildiği kaydedildi.
Resmi açıklama bekleniyor
Yetkililer tarafından alarmın nedenine veya tespit edildiği belirtilen maddenin niteliğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Olayın ardından alınan önlemlerin kapsamı ve güvenlik incelemelerinin sonucu, yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.
Pentagon'daki alarmın kaynağına ilişkin incelemeler sürerken, güvenlik prosedürlerinin ne kadar süreyle devam edeceği konusunda da henüz bilgi paylaşılmadı.
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