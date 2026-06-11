Ünlülere yeni operasyon! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'a gözaltı
Ünlülere yeni operasyon! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'a gözaltı
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin olduğu öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler de belli oldu.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci yer aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmaya ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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Ünlülere yeni operasyon! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'a gözaltı
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini gibi ünlü isimlerin olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler de belli oldu.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci yer aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmaya ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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