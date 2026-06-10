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DMM, Türkiye’ye mülteci gönderildiği iddiasını yalanladı

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan, Almanya’nın ülkede kaçak olarak bulunan Suriye, Afganistan ve Pakistan vatandaşlarını Türkiye’ye gönderdiği yönündeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirirken, Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın yalnızca Türk vatandaşları için uygulandığını belirtti.

Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:01
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 23:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM, Türkiye’ye mülteci gönderildiği iddiasını yalanladı

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulamasının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Merkez, Almanya’dan Türkiye’ye yabancı uyruklu kişilerin gönderildiği yönündeki iddiaların hukuki ve fiili gerçeklerle örtüşmediğini kaydetti.

Geri kabul anlaşmasının kapsamı hatırlatıldı

Açıklamada, suç kaydı bulunan veya yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması’nın ise yalnızca Türk vatandaşları bakımından uygulandığı belirtildi.

DMM, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye tarafından geri alınmasının söz konusu olmadığını, ilgili kişilerin kendi ülkelerine gönderildiğini ifade etti.

Yasal süreç başlatıldığı bildirildi

Merkez, algı ve provokasyon amacı taşıdığı değerlendirilen içeriklerle kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca vatandaşların yalnızca ilgili resmî kurumlar tarafından yapılan duyuru ve bilgilendirmeleri dikkate almasının önem taşıdığı kaydedildi.

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