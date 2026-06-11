Özgür Özel ve ekibinden istifa kararı! CHP'de MYK düştü
Özgür Özel ve ekibinden istifa kararı! CHP'de MYK düştü
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, 'Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar' dedi. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 14:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.
İstifaların ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "PM yine de toplanacak." dedi.
CHP'Lİ PALA PARTİSİNİN TÜZÜĞÜNE UYGUN DAVRANILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin zayıflatılması, bölünmesi ve seçmenin karşısında güçsüz duruma düşürülmesine yönelik yaklaşımların başında istinafın kurultay kararının geldiğini savundu.
Mutlak butlanla başlayan sürecin CHP'nin bir iç meselesi olmadığını ileri süren Pala, "Geldiğimiz noktada daha önce adalet yürüyüşü yapan, hak, hukuk, adalet söylemini dile getiren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu iddialarda samimi olmadığını çok net görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yaptığı açıklamada 'yeni Osmanlıcılık' vurgusu kabul edilebilir değil. Bu yalnızca hukuksuzluk ve bugüne kadar CHP'nin savunduğu değerler üzerinden değil, tüzükte yazan değerler üzerinden de değerlendirilmeli." diye konuştu.
CHP'li Pala, bu sürecin, partisinin 25-26 Temmuz'da kurultayını yapacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, kurultayda üye ve delegelerin iradesinin tekrar ortaya konulması için çaba sarf ettikleri sırada dün 9 milletvekilinin tedbirli ihraç talebinin karşılarına çıktığını ifade etti.
Parti tüzüğüne göre milletvekillerinin MYK kararıyla ihraç edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı. Böyle bir yola sapmazlarsa tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaklar. Biz, CHP'nin tüzüğündeki ilke ve değerlere saygı duyan, onu koruyan insanlar, sonuna kadar bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
CHP'Lİ ŞİMŞEK: PARTİ MECLİSİ'NDE 5 KİŞİ DE KALSA HAYAT DEVAM EDER
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa sürecin devam edeceğini belirtti. Mutlak butlan davasının Yargıtay'da devam ettiğini dile getiren Şimşek, "Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer taraftan MYK'nın almış olduğu kararla arkadaşların disipline verilip ihraç edilemeyeceği söyleniyor. Orada da yanlışlık var. Meclis İç Tüzüğü Grup 74'de diyor ki 'Parti üyeleri herhangi bir parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ve İl Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir" diye konuştu.
"BU SAATTEN SONRA KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇTUR"
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istinafın CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen PM'nin göreve geldiğini belirtti.
Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre MYK'nin böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin YDK'ye sevki için tek yetkili organın PM olduğunu söyledi.
Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben dün açıklamamı bitirirken şunu söylemiştim sizlere, 'Bakın biz istersek zaten istifalarla PM'yi düşürürüz.' Bunun için yeterli sayı 17. Niye? 60 PM üyesi 2020'de seçildi. 15 kişi de yedek üye var, 77. Aradan 6 yıl geçti. O 6 yıl boyunca gerek istifalar, gerek başka görevlendirmeler, grupta alınan görevler, belediye başkanlığı görevleri nedenleriyle yedeklerle geldikten sonra 75 sayısı 57'lere kadar düştü. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 3. fıkrası der ki 'Parti Meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.' Yani 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bizimle hemfikir olmasına rağmen 10'a yakın arkadaşımız da gidip orada, yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep bulunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere PM toplantısına gidiyorlar."
CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre PM'deki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde PM için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti.
"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." diyen Emre, "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem, hiçbir harcama yapamazlar, hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. Çok açık. O nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, istinafın kurultay kararı sonrası CHP'nin son geçerli kurultayının 25-26 Temmuz 2020 tarihin yapılan kurultay olduğunu ve 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamama ve mallarının Hazine'ye irat kaydedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.
"CHP Genel Merkezinden TBMM Başkanlığına bir yazı gönderilerek Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin odalarının boşaltılmasının istendiği" iddiasına ilişkin soruya Emre, "Meclis Başkanlığı şu ana kadar bizim, parti içerisinde ve mevzuata göre yaptığımız seçimlere saygı gösterdi. Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin resmi olarak, usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade etti. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum." yanıtını verdi.
- "SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL NE KARAR ALIRSA UYARIZ"
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.
Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir." sözlerini sarf etti.
"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, "Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız." dedi.
CHP PM TOPLANTISI BAŞLADI
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplantı 13.10'da başladı. Toplantı sebebiyle partiye ziyaretçi kabul edilmedi.
Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın olan 28 PM üyesinin istifa etmesi sebebiyle PM'nin sayısı 29'a düşmüş oldu. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.
Öte yandan, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer, partiye gelerek 28 PM üyesinin istifasını Genel Sekreterliğe sundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, PM'de alınan kararları saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.
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Özgür Özel ve ekibinden istifa kararı! CHP'de MYK düştü
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, 'Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar' dedi. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.
İstifaların ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "PM yine de toplanacak." dedi.
CHP'Lİ PALA PARTİSİNİN TÜZÜĞÜNE UYGUN DAVRANILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin zayıflatılması, bölünmesi ve seçmenin karşısında güçsüz duruma düşürülmesine yönelik yaklaşımların başında istinafın kurultay kararının geldiğini savundu.
Mutlak butlanla başlayan sürecin CHP'nin bir iç meselesi olmadığını ileri süren Pala, "Geldiğimiz noktada daha önce adalet yürüyüşü yapan, hak, hukuk, adalet söylemini dile getiren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu iddialarda samimi olmadığını çok net görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yaptığı açıklamada 'yeni Osmanlıcılık' vurgusu kabul edilebilir değil. Bu yalnızca hukuksuzluk ve bugüne kadar CHP'nin savunduğu değerler üzerinden değil, tüzükte yazan değerler üzerinden de değerlendirilmeli." diye konuştu.
CHP'li Pala, bu sürecin, partisinin 25-26 Temmuz'da kurultayını yapacak şekilde sonuçlandırılması gerektiğini belirterek, kurultayda üye ve delegelerin iradesinin tekrar ortaya konulması için çaba sarf ettikleri sırada dün 9 milletvekilinin tedbirli ihraç talebinin karşılarına çıktığını ifade etti.
Parti tüzüğüne göre milletvekillerinin MYK kararıyla ihraç edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Pala, "Atanmış yönetim bir an önce CHP'nin tüzüğüne uygun davranmalı ve partiyi bir an önce kurultaya götürerek seçmenin iradesinin önümüzdeki seçimde ortaya çıkmasının önüne geçecek her türlü uygulamadan uzak durmalı. Böyle bir yola sapmazlarsa tarih önünde hesap vermek zorunda kalacaklar. Biz, CHP'nin tüzüğündeki ilke ve değerlere saygı duyan, onu koruyan insanlar, sonuna kadar bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.
CHP'Lİ ŞİMŞEK: PARTİ MECLİSİ'NDE 5 KİŞİ DE KALSA HAYAT DEVAM EDER
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, Parti Meclisi'nde 5 kişi de kalsa sürecin devam edeceğini belirtti. Mutlak butlan davasının Yargıtay'da devam ettiğini dile getiren Şimşek, "Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor. PM'de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Buna yanlış bakıyorlar. Diğer taraftan MYK'nın almış olduğu kararla arkadaşların disipline verilip ihraç edilemeyeceği söyleniyor. Orada da yanlışlık var. Meclis İç Tüzüğü Grup 74'de diyor ki 'Parti üyeleri herhangi bir parti dışında iş ve eylemlerde bulunduğunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ve İl Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir" diye konuştu.
"BU SAATTEN SONRA KURULTAYIN TOPLANMAMASI SUÇTUR"
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istinafın CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilen kurultayın ardından seçilen PM'nin göreve geldiğini belirtti.
Dün yapılan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini hatırlatan Emre, 2020 ve sonraki yıllardaki kurultaylarda değiştirilen tüzüklere göre MYK'nin böyle bir yetkisi bulunmadığını, milletvekillerinin YDK'ye sevki için tek yetkili organın PM olduğunu söyledi.
Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben dün açıklamamı bitirirken şunu söylemiştim sizlere, 'Bakın biz istersek zaten istifalarla PM'yi düşürürüz.' Bunun için yeterli sayı 17. Niye? 60 PM üyesi 2020'de seçildi. 15 kişi de yedek üye var, 77. Aradan 6 yıl geçti. O 6 yıl boyunca gerek istifalar, gerek başka görevlendirmeler, grupta alınan görevler, belediye başkanlığı görevleri nedenleriyle yedeklerle geldikten sonra 75 sayısı 57'lere kadar düştü. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 3. fıkrası der ki 'Parti Meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır.' Yani 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bizimle hemfikir olmasına rağmen 10'a yakın arkadaşımız da gidip orada, yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep bulunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere PM toplantısına gidiyorlar."
CHP'li Emre, parti tüzüğüne göre PM'deki istifaların ardından yedek üyelerin göreve gelmesiyle üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğünde PM için seçim yapılmak üzere genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırması gerektiğini belirtti.
"Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar." diyen Emre, "Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem, hiçbir harcama yapamazlar, hiçbir karar alamazlar. Düşmüştür çünkü. Çok açık. O nedenle buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu yanlıştan dönün." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, istinafın kurultay kararı sonrası CHP'nin son geçerli kurultayının 25-26 Temmuz 2020 tarihin yapılan kurultay olduğunu ve 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması durumunda CHP'nin seçimlere katılamama ve mallarının Hazine'ye irat kaydedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savundu.
"CHP Genel Merkezinden TBMM Başkanlığına bir yazı gönderilerek Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin odalarının boşaltılmasının istendiği" iddiasına ilişkin soruya Emre, "Meclis Başkanlığı şu ana kadar bizim, parti içerisinde ve mevzuata göre yaptığımız seçimlere saygı gösterdi. Grup Başkanı ve Grup başkanvekillerinin resmi olarak, usulüne uygun seçildiğini ve böyle sisteme işlendiğini ifade etti. Onun da bundan döneceğini düşünmek istemiyorum." yanıtını verdi.
- "SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL NE KARAR ALIRSA UYARIZ"
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, parti tüzüğüne aykırı hiçbir karar alınamayacağını savundu.
Parti tüzüğünün "CHP'nin anayasası" olduğunu ifade eden Bülbül, "Sen tüzüğün olağanüstü kurultay maddesini uygulamayacaksın, çıkacaksın sonra arınmadan bahsedeceksin. Arınma hukuk içinde olur. Yol arkadaşlarını cezaevinde tutsak halinde bırakmak değildir. Arınma onlarla beraber direnmektir." sözlerini sarf etti.
"Bazı CHP milletvekillerinin yeni kurulacak bir partiye geçeceğine" ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Bülbül, "Biz CHP'liyiz. Bizlerin Kuvayımilliye'ye dayanan, CHP fırkasından gelen kökenlerimiz var. 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün dediği gibi 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini alır.' Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız." dedi.
CHP PM TOPLANTISI BAŞLADI
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplantı 13.10'da başladı. Toplantı sebebiyle partiye ziyaretçi kabul edilmedi.
Bugün CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın olan 28 PM üyesinin istifa etmesi sebebiyle PM'nin sayısı 29'a düşmüş oldu. PM, mazeret sebebiyle katılamayanlar hariç 28 üyeyle toplandı.
Öte yandan, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer, partiye gelerek 28 PM üyesinin istifasını Genel Sekreterliğe sundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, PM'de alınan kararları saat 16.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.
PM'den İstifa eden 28 kişi şöyle;
1- Sevgi Kılıç
2- Selin Sayek Böke
3- Erbil Aydınlık
4- Ednan Arslan
5- Zeynel Emre
6- Yunus Emre
7- Gökçe Gökçen
8- Özgür Karabat
9- Ulaş Karasu
10- Aylin Nazlıaka
11- Hakkı Süha Okay
12- Sezgin Tanrıkulu
13- Gamze Taşcıer
14- Yüksel Taşkın
15- Bülent Tezcan
16- Seyit Torun
17- Pınar Uzun Okakın
18- Aylin Yaman
19- Emre Yılmaz
20- Gökhan Zeybek
21- Hüseyin Yaşar
22- Ayşe Eser Danışoğlu
23- Umut Akdoğan
24- Veli Ağbaba
25- Fethi Açıkel
26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
27- Aysu Bankoğlu
28- Yaşar Seyman
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