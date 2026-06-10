CHP MYK’dan 9 vekil hakkında disiplin kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı partililere yönelik disiplin süreci ele alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında Yüksek Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesi takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Müslim Sarı’nın açıklamasına göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Sarı, söz konusu kararın MYK’da oy birliğiyle alındığını belirterek, disiplin sürecinin parti kurulları tarafından yürütüleceğini ifade etti.
Mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirme
Müslim Sarı, istinaf kararı sonrasında 21 Mayıs itibarıyla CHP’nin “tedbirli bir mutlak butlan kararıyla karşı karşıya olduğunu” söyledi. Göreve gelmiş MYK olarak sürecin diyalog içinde yürütülmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Sarı, parti içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sarı, partinin mevcut durumdan siyasi bir müdahaleyle çıkabileceğini düşündüklerini ve kurultayın bu süreçte önemli bir başlık olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Kurultay tartışmaları gündemde
CHP yönetiminin kurultaydan kaçmadığını belirten Sarı, Parti Meclisi toplantısında kurultay konusunun da ele alınacağını açıkladı. Parti içinde iki başlılık oluştuğunu savunan Sarı, bazı parti içi gelişmelerin kurumsal yapıyı olumsuz etkilediğini öne sürdü.
Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının engellendiğini iddia ederek, yaşanan gelişmelerin parti kurulları tarafından değerlendirileceğini söyledi.
Disiplin kararının gerekçesi açıklandı
Müslim Sarı, alınan kararın “temiz siyaset”, “temiz toplum” ve “arınma siyaseti” anlayışı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Partinin kurumsal kimliğini zedelediği değerlendirilen eylemler ile kamuoyunda tartışma konusu olan bazı süreçlerin disiplin mekanizmaları kapsamında inceleneceğini ifade etti.
Sarı, CHP kurultayının tartışmalı hale gelmesine neden olduğu öne sürülen ve çeşitli iddianamelere konu edilen kişiler hakkında disiplin kararı alınacağını daha önce duyurduklarını belirterek, son kararın oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.
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CHP MYK’dan 9 vekil hakkında disiplin kararı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bazı partililere yönelik disiplin süreci ele alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı bildirildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında Yüksek Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesi takip edilecek.
Müslim Sarı’nın açıklamasına göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Sarı, söz konusu kararın MYK’da oy birliğiyle alındığını belirterek, disiplin sürecinin parti kurulları tarafından yürütüleceğini ifade etti.
Mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirme
Müslim Sarı, istinaf kararı sonrasında 21 Mayıs itibarıyla CHP’nin “tedbirli bir mutlak butlan kararıyla karşı karşıya olduğunu” söyledi. Göreve gelmiş MYK olarak sürecin diyalog içinde yürütülmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Sarı, parti içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sarı, partinin mevcut durumdan siyasi bir müdahaleyle çıkabileceğini düşündüklerini ve kurultayın bu süreçte önemli bir başlık olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Kurultay tartışmaları gündemde
CHP yönetiminin kurultaydan kaçmadığını belirten Sarı, Parti Meclisi toplantısında kurultay konusunun da ele alınacağını açıkladı. Parti içinde iki başlılık oluştuğunu savunan Sarı, bazı parti içi gelişmelerin kurumsal yapıyı olumsuz etkilediğini öne sürdü.
Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının engellendiğini iddia ederek, yaşanan gelişmelerin parti kurulları tarafından değerlendirileceğini söyledi.
Disiplin kararının gerekçesi açıklandı
Müslim Sarı, alınan kararın “temiz siyaset”, “temiz toplum” ve “arınma siyaseti” anlayışı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Partinin kurumsal kimliğini zedelediği değerlendirilen eylemler ile kamuoyunda tartışma konusu olan bazı süreçlerin disiplin mekanizmaları kapsamında inceleneceğini ifade etti.
Sarı, CHP kurultayının tartışmalı hale gelmesine neden olduğu öne sürülen ve çeşitli iddianamelere konu edilen kişiler hakkında disiplin kararı alınacağını daha önce duyurduklarını belirterek, son kararın oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.
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