Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan açıklamasında dikkat çeken mesaj
Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan açıklamasında dikkat çeken mesaj
Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e yaptığı özel açıklamada CHP gündemindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan tartışmalarına ilişkin açıklamasında MYK ve YDK sürecine işaret etti. Açıklamanın parti içindeki yansımaları takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 21:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e yaptığı özel açıklamada CHP gündemindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Murat Gezici'ye konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti organlarının devreye gireceğini belirtti. Açıklamanın ardından gözler CHP yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.
MYK ve YDK vurgusu
Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Mutlak butlanı başımıza bela edenleri MYK'da değerlendirip YDK'ya sevk edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Açıklama, parti içindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.
MYK olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu ile YDK olarak görev yapan Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'nin parti içi karar ve disiplin süreçlerinde yetkili organları arasında yer alıyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan açıklamasında dikkat çeken mesaj
Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e yaptığı özel açıklamada CHP gündemindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan tartışmalarına ilişkin açıklamasında MYK ve YDK sürecine işaret etti. Açıklamanın parti içindeki yansımaları takip ediliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'e yaptığı özel açıklamada CHP gündemindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Murat Gezici'ye konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti organlarının devreye gireceğini belirtti. Açıklamanın ardından gözler CHP yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.
MYK ve YDK vurgusu
Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Mutlak butlanı başımıza bela edenleri MYK'da değerlendirip YDK'ya sevk edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Açıklama, parti içindeki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.
MYK olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu ile YDK olarak görev yapan Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'nin parti içi karar ve disiplin süreçlerinde yetkili organları arasında yer alıyor.
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