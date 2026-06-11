SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

MHP Adana İl Teşkilatı için fesih kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adana İl Teşkilatının feshedildiğini bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:58
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 14:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Adana İl Teşkilatı için fesih kararı

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"MHP Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır."

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver