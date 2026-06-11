AFAD açıkladı: Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz sularında Muğla kıyıları açıklarında 11 Haziran 2026 günü saat 22.30'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, kıyı şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde hissedilirken, bölgede yaşanabilecek gelişmeler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 23:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de fay hatlarındaki hareketlilik sürerken, akşam saatlerinde kaydedilen sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedildi. İlk bilgiler, depremin merkez üssünün Muğla açıklarında bulunduğunu gösterdi.
Depremin detayları
AFAD tarafından yayımlanan verilere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntı saat 22.30'da meydana gelirken, merkez üssünün Akdeniz'de Muğla açıkları olduğu bildirildi.
Depremin derinliği 11,18 kilometre olarak açıklandı. Uzman kurumlar tarafından bölgedeki sismik hareketlilik düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.
İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmuyor
Yetkili kurumlardan yapılan ilk açıklamalara göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı. Merkez üssünün açık denizde bulunması nedeniyle olası etkilerin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.
AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki gelişmeleri takip ederken, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtildi.
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AFAD açıkladı: Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz sularında Muğla kıyıları açıklarında 11 Haziran 2026 günü saat 22.30'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 11,18 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, kıyı şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde hissedilirken, bölgede yaşanabilecek gelişmeler takip ediliyor.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de fay hatlarındaki hareketlilik sürerken, akşam saatlerinde kaydedilen sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedildi. İlk bilgiler, depremin merkez üssünün Muğla açıklarında bulunduğunu gösterdi.
Depremin detayları
AFAD tarafından yayımlanan verilere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntı saat 22.30'da meydana gelirken, merkez üssünün Akdeniz'de Muğla açıkları olduğu bildirildi.
Depremin derinliği 11,18 kilometre olarak açıklandı. Uzman kurumlar tarafından bölgedeki sismik hareketlilik düzenli olarak izlenmeye devam ediyor.
İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmuyor
Yetkili kurumlardan yapılan ilk açıklamalara göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı. Merkez üssünün açık denizde bulunması nedeniyle olası etkilerin sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.
AFAD ve ilgili kurumlar bölgedeki gelişmeleri takip ederken, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtildi.
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