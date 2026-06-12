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JASAT adım adım iz sürdü! Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 09:20
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
JASAT adım adım iz sürdü! Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayet zanlısının izine Almanya'da ulaşıldı.

Yapılan soruşturmada, cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.

Failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim edilerek yargı önüne çıkardı.

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