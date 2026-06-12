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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda gözaltı

CHP'li Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 09:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda gözaltı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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