THY uçağı Antalya'da park yerine ilerlerken direğe çarptı
THY uçağı Antalya'da park yerine ilerlerken direğe çarptı
Türk Hava Yolları'nın TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna ilerlediği sırada yer radar anten direğine temas etti. Olayın ardından uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 23:12
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 23:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre uçak, İstanbul'dan gerçekleştirdiği seferin ardından Antalya Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Park alanına yönlendirilen uçağın sağ kanadı, taksi sırasında yer radar anten direğine temas etti.
Temas sonrası uçakta kısa süreli panik yaşanırken havalimanı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın ardından güvenlik prosedürleri devreye alındı.
267 yolcu tahliye edildi
Uçakta bulunan 267 yolcu kontrollü şekilde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre tahliye sırasında hafif yaralanan bir yolcuya sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Yetkililer, yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Teknik inceleme başlatıldı
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ve ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Olayın meydana geliş nedeni ile uçağın aldığı hasarın kapsamı, yürütülen teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
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THY uçağı Antalya'da park yerine ilerlerken direğe çarptı
Türk Hava Yolları'nın TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna ilerlediği sırada yer radar anten direğine temas etti. Olayın ardından uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre uçak, İstanbul'dan gerçekleştirdiği seferin ardından Antalya Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Park alanına yönlendirilen uçağın sağ kanadı, taksi sırasında yer radar anten direğine temas etti.
Temas sonrası uçakta kısa süreli panik yaşanırken havalimanı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın ardından güvenlik prosedürleri devreye alındı.
267 yolcu tahliye edildi
Uçakta bulunan 267 yolcu kontrollü şekilde tahliye edildi. İlk belirlemelere göre tahliye sırasında hafif yaralanan bir yolcuya sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Yetkililer, yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Teknik inceleme başlatıldı
Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Açıklamada yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ve ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Olayın meydana geliş nedeni ile uçağın aldığı hasarın kapsamı, yürütülen teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
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