Netflix’in Türk içerik seçimlerinde yeni dönem başlıyor
Netflix’in Türk içerik seçimlerinde yeni dönem başlıyor
Rekabet Kurumu tarafından açıklanan taahhütler kapsamında Netflix, Türkiye’deki içerik üretim süreçlerinde yeni uygulamaları hayata geçirecek. Düzenlemelerle birlikte platformun daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle iş birliği yapması, içerik seçimlerinde objektif kriterlerin uygulanması ve yapımcıların hareket alanının genişletilmesi öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2026 21:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle geliştirecek. Böylece platformun içerik tedarik sürecinde daha geniş bir yapımcı havuzuna erişim sağlanması hedefleniyor.
Proje sunum günleri düzenlenecek
Açıklamada, her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtildi. Etkinliklere en az 80 katılımcının davet edileceği kaydedildi.
Bu uygulamanın, içerik fikirlerinin daha geniş bir çevrede değerlendirilmesine ve farklı yapım şirketlerinin projelerini doğrudan sunabilmesine imkan tanıması bekleniyor.
İçerik seçiminde objektif kriterler uygulanacak
Rekabet Kurumu açıklamasına göre markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix’in küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayıyla gerçekleştirilecek. Seçim sürecinde objektif kriterlerin dikkate alınacağı bildirildi.
Netflix ayrıca kendisine iletilen proje başvurularını belirli süreler içinde değerlendirecek ve başvuru sahiplerine yazılı geri dönüş yapmakla yükümlü olacak.
Münhasırlık uygulamalarında değişiklik
Açıklamada, Türk dizileri, filmleri ve müzik eserlerinin uzun süre yalnızca Netflix platformunda tutulmasına yönelik uygulamaların süresinin kısalacağı belirtildi. Böylece belirli koşulların sağlanması halinde yapımlar farklı mecralarda da yer alabilecek.
Netflix’in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle münhasır çalışma yükümlülüğü içeren sözleşmeler yapamayacağı da ifade edildi. Düzenleme kapsamında sektör profesyonellerinin farklı projelerde görev alabilmesinin önü açılmış oldu.
Yapımcılara ek imkanlar sağlanacak
Netflix’in yapımcılara dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başına bonus gibi ek imkanlar sunacağı bildirildi.
Ayrıca yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden yararlanmasının artık Netflix’in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.
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Netflix’in Türk içerik seçimlerinde yeni dönem başlıyor
Rekabet Kurumu tarafından açıklanan taahhütler kapsamında Netflix, Türkiye’deki içerik üretim süreçlerinde yeni uygulamaları hayata geçirecek. Düzenlemelerle birlikte platformun daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle iş birliği yapması, içerik seçimlerinde objektif kriterlerin uygulanması ve yapımcıların hareket alanının genişletilmesi öngörülüyor.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle geliştirecek. Böylece platformun içerik tedarik sürecinde daha geniş bir yapımcı havuzuna erişim sağlanması hedefleniyor.
Proje sunum günleri düzenlenecek
Açıklamada, her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtildi. Etkinliklere en az 80 katılımcının davet edileceği kaydedildi.
Bu uygulamanın, içerik fikirlerinin daha geniş bir çevrede değerlendirilmesine ve farklı yapım şirketlerinin projelerini doğrudan sunabilmesine imkan tanıması bekleniyor.
İçerik seçiminde objektif kriterler uygulanacak
Rekabet Kurumu açıklamasına göre markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix’in küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayıyla gerçekleştirilecek. Seçim sürecinde objektif kriterlerin dikkate alınacağı bildirildi.
Netflix ayrıca kendisine iletilen proje başvurularını belirli süreler içinde değerlendirecek ve başvuru sahiplerine yazılı geri dönüş yapmakla yükümlü olacak.
Münhasırlık uygulamalarında değişiklik
Açıklamada, Türk dizileri, filmleri ve müzik eserlerinin uzun süre yalnızca Netflix platformunda tutulmasına yönelik uygulamaların süresinin kısalacağı belirtildi. Böylece belirli koşulların sağlanması halinde yapımlar farklı mecralarda da yer alabilecek.
Netflix’in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle münhasır çalışma yükümlülüğü içeren sözleşmeler yapamayacağı da ifade edildi. Düzenleme kapsamında sektör profesyonellerinin farklı projelerde görev alabilmesinin önü açılmış oldu.
Yapımcılara ek imkanlar sağlanacak
Netflix’in yapımcılara dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başına bonus gibi ek imkanlar sunacağı bildirildi.
Ayrıca yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden yararlanmasının artık Netflix’in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.
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