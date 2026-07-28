Trump'tan Yunanistan'a F-35 tokadı: Türkiye'nin dönüşü beklenenden daha yakın
Trump'tan Yunanistan'a F-35 tokadı: Türkiye'nin dönüşü beklenenden daha yakın
Trump'ın Türkiye'yi 'harika bir müttefik' olarak nitelendirmesi ve F-35 satışı konusunda son sözü Washington'un söyleyeceğini vurgulaması, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün 'sandığımızdan daha yakın' olduğu yorumunu yaparken, İsrail basını ise Tel Aviv'deki endişelerin arttığına dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 11:53
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 11:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve F-35 programına ilişkin son açıklamaları, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın, Türkiye'yi "harika bir müttefik" olarak nitelendirmesi ve F-35 satışı konusunda kararın Washington'a ait olduğunu vurgulaması, iki ülkede dikkat çeken değerlendirmelere neden oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'nın F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, özellikle İsrail ve Yunanistan'da bu olasılığa yönelik eleştiriler artmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı ve bu konuda Washington nezdinde girişimlerde bulunduğu iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.
"KİMSE BANA NE SATACAĞIMI SÖYLEYEMEZ"
Trump, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz."
Bu açıklamalar, Yunan ve İsrail basınında "Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali güçleniyor" şeklinde yorumlandı.
"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA YAKIN"
Yunanistan merkezli Sportdog, "Trump, Türkiye'ye F-35'leri geri getirdi! Erdoğan'a yine övgüler yağdırdı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün beklenenden daha yakın olduğunu öne sürdü.
Haberde, Trump'ın açıklamalarının İsrail'in bu konudaki etkisinin sınırlı kaldığını gösterdiği savunularak, Türkiye'nin Karadeniz, Kafkasya, Suriye, Orta Doğu ve NATO'nun güneydoğu kanadında kilit bir aktör konumunu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.
Sportdog ayrıca, Türkiye'nin F-35 ekosistemine yeniden dahil olmasının Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artıracağı ve savunma sanayisine de katkı sağlayacağı yorumunu yaparak, "Artık sıradaki hamle Ankara'da." ifadelerini kullandı.
"F-35'LER İÇİN KAPI YENİDEN ARALANDI"
Atina merkezli Banking News, "Atina'da deprem: Trump, Türkiye'ye F-35'ler için kapıyı yeniden araladı" başlıklı haberinde, Trump'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da önemli bir ortak olarak gördüğünü yeniden vurguladığını yazdı.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sürecin henüz tamamlanmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, Trump'ın desteğinin Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.
Yunanistan'dan Gr Times ise Trump'ın açıklamalarını değerlendirirken, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 verilmesini engelleme yönündeki beklentilerinin karşılık bulmadığını ileri sürdü. Haberde, Trump'ın kararın yalnızca Washington yönetimine ait olduğunu vurguladığına dikkat çekildi.
Bir diğer Yunan yayın organı Europost da "Yunanistan'a bir tokat daha: Trump, Türkiye'ye F-35 kapısını yeniden açtı" başlıklı haberinde , Ankara'nın programa yeniden dahil olma ihtimalinin İsrail'de endişe yarattığını aktarırken, Trump-Erdoğan ilişkilerinin bu süreçte belirleyici olabileceği yorumunda bulundu.
İSRAİL'DE TÜRKİYE ALARMI
İsrail basınında da Trump'ın açıklamaları geniş yer buldu.
Bhol, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki olumlu yaklaşımını yinelemesinin İsrail'deki endişeleri artırdığını yazdı. Haberde, Netanyahu'nun Washington temaslarında Trump'ın tutumunu değiştirmeye çalışmasının beklendiği ifade edildi.
Times of Israel ise Trump'ın Türkiye'yi "çok güçlü bir ülke" ve "çok güçlü bir orduya sahip" sözleriyle övdüğünü aktararak, bu açıklamaların İsrail'de Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimaline ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımının Tel Aviv'de yakından takip edildiği belirtildi.
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Trump'tan Yunanistan'a F-35 tokadı: Türkiye'nin dönüşü beklenenden daha yakın
Trump'ın Türkiye'yi 'harika bir müttefik' olarak nitelendirmesi ve F-35 satışı konusunda son sözü Washington'un söyleyeceğini vurgulaması, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyası, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün 'sandığımızdan daha yakın' olduğu yorumunu yaparken, İsrail basını ise Tel Aviv'deki endişelerin arttığına dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve F-35 programına ilişkin son açıklamaları, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın, Türkiye'yi "harika bir müttefik" olarak nitelendirmesi ve F-35 satışı konusunda kararın Washington'a ait olduğunu vurgulaması, iki ülkede dikkat çeken değerlendirmelere neden oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'nın F-35 programına dönüş ihtimali yeniden gündeme gelirken, özellikle İsrail ve Yunanistan'da bu olasılığa yönelik eleştiriler artmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önce Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı ve bu konuda Washington nezdinde girişimlerde bulunduğu iddiaları da kamuoyuna yansımıştı.
"KİMSE BANA NE SATACAĞIMI SÖYLEYEMEZ"
Trump, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz."
Bu açıklamalar, Yunan ve İsrail basınında "Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali güçleniyor" şeklinde yorumlandı.
"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA YAKIN"
Yunanistan merkezli Sportdog, "Trump, Türkiye'ye F-35'leri geri getirdi! Erdoğan'a yine övgüler yağdırdı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün beklenenden daha yakın olduğunu öne sürdü.
Haberde, Trump'ın açıklamalarının İsrail'in bu konudaki etkisinin sınırlı kaldığını gösterdiği savunularak, Türkiye'nin Karadeniz, Kafkasya, Suriye, Orta Doğu ve NATO'nun güneydoğu kanadında kilit bir aktör konumunu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.
Sportdog ayrıca, Türkiye'nin F-35 ekosistemine yeniden dahil olmasının Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini artıracağı ve savunma sanayisine de katkı sağlayacağı yorumunu yaparak, "Artık sıradaki hamle Ankara'da." ifadelerini kullandı.
"F-35'LER İÇİN KAPI YENİDEN ARALANDI"
Atina merkezli Banking News, "Atina'da deprem: Trump, Türkiye'ye F-35'ler için kapıyı yeniden araladı" başlıklı haberinde, Trump'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da önemli bir ortak olarak gördüğünü yeniden vurguladığını yazdı.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sürecin henüz tamamlanmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, Trump'ın desteğinin Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.
Yunanistan'dan Gr Times ise Trump'ın açıklamalarını değerlendirirken, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 verilmesini engelleme yönündeki beklentilerinin karşılık bulmadığını ileri sürdü. Haberde, Trump'ın kararın yalnızca Washington yönetimine ait olduğunu vurguladığına dikkat çekildi.
Bir diğer Yunan yayın organı Europost da "Yunanistan'a bir tokat daha: Trump, Türkiye'ye F-35 kapısını yeniden açtı" başlıklı haberinde , Ankara'nın programa yeniden dahil olma ihtimalinin İsrail'de endişe yarattığını aktarırken, Trump-Erdoğan ilişkilerinin bu süreçte belirleyici olabileceği yorumunda bulundu.
İSRAİL'DE TÜRKİYE ALARMI
İsrail basınında da Trump'ın açıklamaları geniş yer buldu.
Bhol, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki olumlu yaklaşımını yinelemesinin İsrail'deki endişeleri artırdığını yazdı. Haberde, Netanyahu'nun Washington temaslarında Trump'ın tutumunu değiştirmeye çalışmasının beklendiği ifade edildi.
Times of Israel ise Trump'ın Türkiye'yi "çok güçlü bir ülke" ve "çok güçlü bir orduya sahip" sözleriyle övdüğünü aktararak, bu açıklamaların İsrail'de Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimaline ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımının Tel Aviv'de yakından takip edildiği belirtildi.
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