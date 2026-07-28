Afetzedenin umuduna çöktüler! Milyonlar aktı, teslimat sıfırda kaldı

Ahbap soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'dolandırıldım' diyen iş insanı Başaran ile deprem konutları ve konteynerleri teslim etmediği öne sürülen şirketlerin yetkilileri bulunuyor. Gözaltındaki isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlarını teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nin 2023'te anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı hâlde deprem konutlarını tamamlamayan şirketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Pegas Global A.Ş'den dernek adına usulsüz konteyner satın alınma işlemi ile ilgili derneğin satın alma müdürü Deniz Şimşek de gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ 59 DEVİR İŞLEMİ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17, ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın devredildiği belirlendi. İş insanları Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan da taşınmaz devriyle ilgili gözaltına alındı. Başaran, Haluk Levent'in öğrenci yurdu vaadiyle 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazını aldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ahbap soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında "Dolandırıldım" diyen iş insanı Başaran ile deprem konutları ve konteynerleri teslim etmediği öne sürülen şirketlerin yetkilileri bulunuyor.
Ahbap'ın deprem bölgesine inşa edilecek bin 300 konut için ödeme yaptığı; sadece 460'ının
tamamlandığı ortaya çıkmıştı.
DERNEK ÇEKLERİNİ DOLAŞIMA SOKTULAR
Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendiğinde, son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup Yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan da polis ekiplerince yakalandı.
5 ÜNLÜYE DAHA 'BİLGİ' SORGUSU
Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Ergen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İyilikten maraz doğuyormuş. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilmesi nedeniyle sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağım."
"HATA YAPMIŞIZ, PİŞMANIZ"
* Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde Haluk Levent'i gençlik yıllarından tanıdığını belirterek, "Daha önce tutuklanmıştı, kendisini bizzat götürüp teslim etmiştik.Deprem dönemi daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevinmiştim. Vicdanlar yaralanmıştır" dedi. Kırmızıgül, Ahbap'a bağış yapmadığını da söyledi.
* Daha önce ifade veren avukat Feyza Altun da deprem döneminde yaptığı, "Ahbap'a devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum" paylaşımı için, "Bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Altun da derneğe bağış yapmadığını belirtti.
AHBAP'A KAYYUM ATANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğini yönelik yürütülen, aralarında kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturmada TMSF derneğe kayyum olarak atandı. Hakimliğin kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han kayyım olarak atandı.
GÜRLEK: HUKUKUN GÜCÜNÜ TAVİZSİZ ORTAYA KOYACAĞIZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 'Ahbaplar Suç Örgütü', 'Gülistan Doku soruşturması' ve yasadışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımlarında görev alan yargı, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti. Bakan Gürlek, mesajında bu ifadeleri kullandı: "Devletimiz; vatandaşlarımızın bağışlarının hesabını sormakta, faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle, milletimizin huzurunu hedef alan suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."
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Afetzedenin umuduna çöktüler! Milyonlar aktı, teslimat sıfırda kaldı
Ahbap soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'dolandırıldım' diyen iş insanı Başaran ile deprem konutları ve konteynerleri teslim etmediği öne sürülen şirketlerin yetkilileri bulunuyor. Gözaltındaki isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı öğrenildi.
Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlarını teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'nin 2023'te anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı hâlde deprem konutlarını tamamlamayan şirketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Pegas Global A.Ş'den dernek adına usulsüz konteyner satın alınma işlemi ile ilgili derneğin satın alma müdürü Deniz Şimşek de gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ 59 DEVİR İŞLEMİ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17, ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmazın devredildiği belirlendi. İş insanları Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan da taşınmaz devriyle ilgili gözaltına alındı. Başaran, Haluk Levent'in öğrenci yurdu vaadiyle 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazını aldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ahbap soruşturmasında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında "Dolandırıldım" diyen iş insanı Başaran ile deprem konutları ve konteynerleri teslim etmediği öne sürülen şirketlerin yetkilileri bulunuyor.
Ahbap'ın deprem bölgesine inşa edilecek bin 300 konut için ödeme yaptığı; sadece 460'ının
tamamlandığı ortaya çıkmıştı.
DERNEK ÇEKLERİNİ DOLAŞIMA SOKTULAR
Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendiğinde, son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup Yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile mali ve ticari ilişkisinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan da polis ekiplerince yakalandı.
5 ÜNLÜYE DAHA 'BİLGİ' SORGUSU
Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Ergen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İyilikten maraz doğuyormuş. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilmesi nedeniyle sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağım."
"HATA YAPMIŞIZ, PİŞMANIZ"
* Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, ifadesinde Haluk Levent'i gençlik yıllarından tanıdığını belirterek, "Daha önce tutuklanmıştı, kendisini bizzat götürüp teslim etmiştik.Deprem dönemi daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevinmiştim. Vicdanlar yaralanmıştır" dedi. Kırmızıgül, Ahbap'a bağış yapmadığını da söyledi.
* Daha önce ifade veren avukat Feyza Altun da deprem döneminde yaptığı, "Ahbap'a devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum" paylaşımı için, "Bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette anılmaktan esef duyuyorum" dedi. Altun da derneğe bağış yapmadığını belirtti.
AHBAP'A KAYYUM ATANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğini yönelik yürütülen, aralarında kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturmada TMSF derneğe kayyum olarak atandı. Hakimliğin kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han kayyım olarak atandı.
GÜRLEK: HUKUKUN GÜCÜNÜ TAVİZSİZ ORTAYA KOYACAĞIZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 'Ahbaplar Suç Örgütü', 'Gülistan Doku soruşturması' ve yasadışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımlarında görev alan yargı, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür etti. Bakan Gürlek, mesajında bu ifadeleri kullandı: "Devletimiz; vatandaşlarımızın bağışlarının hesabını sormakta, faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle, milletimizin huzurunu hedef alan suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."
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