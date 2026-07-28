Bodrum'da bunu duyan plaja koşuyor! Hem ücretsiz hem konforlu
Bodrum'da bunu duyan plaja koşuyor! Hem ücretsiz hem konforlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz halk plajları bu yaz tatilcilerin gözdesi oldu. Bodrum'da ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan plajlar yoğun ilgi görürken, yiyecek-içecek fiyatları da dikkat çekti. İşte Bodrum'daki halk plajlarında uygulanan güncel fiyat tarifesi...
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:17
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vatandaşların kıyılardan ücretsiz, eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla kullanıma sunduğu halk plajları, 2026 yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'daki Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba'da hizmet veren halk plajları; ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti de veriyor. Düzenli olarak temizlenen sahilleri, sosyal donatı alanları ve aile dostu yapısıyla halk plajları, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Yaz boyunca doluluk oranlarının yüksek seyrettiği halk plajları, ekonomik tatil yapmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında bulunuyor.
LAHMACUN 250, PİZZA 450 TL
Bakanlık tarafından uygulanan ortak fiyat tarifesi kapsamında Bodrum'daki halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza çeşitleri 450 TL, et döner ise 550 TL'den satışa sunuluyor. Tatlı menüsünde cheesecake, magnolya ve meyve tabağı 250 TL, dondurma çeşitleri ise 65 TL'den başlayan fiyatlarla ziyaretçilere sunuluyor. Sabah saatlerinde plajı tercih edenler için kahvaltı seçenekleri de menüde yer alıyor. Bu sayede tüm halk plajlarında ziyaretçilere uygun fiyatlı yeme-içme imkânı sağlanıyor.
HEDEF SAYIYI 23'E ÇIKARMAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı projesi kapsamında bugün itibarıyla Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılması planlanan üç yeni halk plajıyla birlikte bu sayının 23'e çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, halk plajlarında çevre düzenlemesi, temizlik, güvenlik ve erişilebilirlik çalışmalarını sürdürerek vatandaşların Türkiye'nin farklı kıyılarından ücretsiz ve konforlu şekilde yararlanmasını amaçlıyor.
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Bodrum'da bunu duyan plaja koşuyor! Hem ücretsiz hem konforlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz halk plajları bu yaz tatilcilerin gözdesi oldu. Bodrum'da ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan plajlar yoğun ilgi görürken, yiyecek-içecek fiyatları da dikkat çekti. İşte Bodrum'daki halk plajlarında uygulanan güncel fiyat tarifesi...
AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vatandaşların kıyılardan ücretsiz, eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla kullanıma sunduğu halk plajları, 2026 yaz sezonunda yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'daki Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba'da hizmet veren halk plajları; ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti de veriyor. Düzenli olarak temizlenen sahilleri, sosyal donatı alanları ve aile dostu yapısıyla halk plajları, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Yaz boyunca doluluk oranlarının yüksek seyrettiği halk plajları, ekonomik tatil yapmak isteyenlerin de ilk tercihleri arasında bulunuyor.
LAHMACUN 250, PİZZA 450 TL
Bakanlık tarafından uygulanan ortak fiyat tarifesi kapsamında Bodrum'daki halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza çeşitleri 450 TL, et döner ise 550 TL'den satışa sunuluyor. Tatlı menüsünde cheesecake, magnolya ve meyve tabağı 250 TL, dondurma çeşitleri ise 65 TL'den başlayan fiyatlarla ziyaretçilere sunuluyor. Sabah saatlerinde plajı tercih edenler için kahvaltı seçenekleri de menüde yer alıyor. Bu sayede tüm halk plajlarında ziyaretçilere uygun fiyatlı yeme-içme imkânı sağlanıyor.
HEDEF SAYIYI 23'E ÇIKARMAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın halk plajı projesi kapsamında bugün itibarıyla Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılması planlanan üç yeni halk plajıyla birlikte bu sayının 23'e çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık, halk plajlarında çevre düzenlemesi, temizlik, güvenlik ve erişilebilirlik çalışmalarını sürdürerek vatandaşların Türkiye'nin farklı kıyılarından ücretsiz ve konforlu şekilde yararlanmasını amaçlıyor.
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