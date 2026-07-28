Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti

Özgür Özel öncülüğünde hayata geçirilen yeni partiye geçişler sürerken, ne yönde karar vereceği merak konusu olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, siyasi geleceğini Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam ettirme kararı aldı. Beşikçioğlu CHP çatısı altında kalmayı seçerken, Etimesgut ilçe teşkilatı ve 15 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek yeni oluşumun saflarına dahil oldu.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
YENİ Parti'nin kuruluşuyla beraber siyaset kulislerindeki hareketlilik artarken, başlangıç aşamasında 91 milletvekilinin yer aldığı yeni yapıya, bu hafta itibarıyla CHP'den ayrılan 200'den fazla belediyenin daha katılması öngörülüyor. Bu kritik dönemde kararı en çok beklenen isimlerden olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun siyasi yönü de belli oldu.
TEŞKİLAT AYRILDI, BAŞKAN KALDI
Gazeteci Hilal Köylü'nün paylaştığı bilgilere göre, CHP Etimesgut ilçe teşkilatı toplu halde istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldı. Bununla beraber Etimesgut Belediyesi'nde görevli 15 CHP'li meclis üyesi de istifalarını vererek YENİ Parti'ye geçiş başvurularını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise CHP'nin kurumsal yapısına olan bağlılığını belirterek partisinde kalmayı tercih etti.
STRATEJİK YÖNTEM UYGULANDI
Transfer hareketliliği sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ndeki siyasi dengelerin korunması adına stratejik bir yol izlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis dengelerinin sarsılmaması amacıyla istifa talep edilmedi. Ayrıca Mansur Yavaş ile koordineli çalışan 2 meclis üyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giden Etimesgutlu meclis üyelerinden ve Erdal Beşikçioğlu’nun kontenjanıyla meclise giren üyelerden istifa istenmedi.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AİLE VURGUSU
Süreç dahilinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile temaslarda bulunan Beşikçioğlu, parti içindeki bölünmeye dair tarafsız duruşunu geçtiğimiz günlerde şu ifadelerle dile getirmişti:
"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKANLARA UYARI
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının geçiş süreçlerinde meclis dengelerinin ve üye durumlarının titizlikle takip edildiğini ifade etti. Özel, süreci idare ederken kendilerine yönelik olumsuz bir beyanda bulunmayan hiçbir belediye başkanına dışlayıcı bir tavırla 'butlançı' muamelesi yapılmayacağını vurguladı.
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Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti
Özgür Özel öncülüğünde hayata geçirilen yeni partiye geçişler sürerken, ne yönde karar vereceği merak konusu olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, siyasi geleceğini Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam ettirme kararı aldı. Beşikçioğlu CHP çatısı altında kalmayı seçerken, Etimesgut ilçe teşkilatı ve 15 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek yeni oluşumun saflarına dahil oldu.
YENİ Parti'nin kuruluşuyla beraber siyaset kulislerindeki hareketlilik artarken, başlangıç aşamasında 91 milletvekilinin yer aldığı yeni yapıya, bu hafta itibarıyla CHP'den ayrılan 200'den fazla belediyenin daha katılması öngörülüyor. Bu kritik dönemde kararı en çok beklenen isimlerden olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun siyasi yönü de belli oldu.
TEŞKİLAT AYRILDI, BAŞKAN KALDI
Gazeteci Hilal Köylü'nün paylaştığı bilgilere göre, CHP Etimesgut ilçe teşkilatı toplu halde istifa ederek YENİ Parti'ye geçme kararı aldı. Bununla beraber Etimesgut Belediyesi'nde görevli 15 CHP'li meclis üyesi de istifalarını vererek YENİ Parti'ye geçiş başvurularını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise CHP'nin kurumsal yapısına olan bağlılığını belirterek partisinde kalmayı tercih etti.
STRATEJİK YÖNTEM UYGULANDI
Transfer hareketliliği sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ndeki siyasi dengelerin korunması adına stratejik bir yol izlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis dengelerinin sarsılmaması amacıyla istifa talep edilmedi. Ayrıca Mansur Yavaş ile koordineli çalışan 2 meclis üyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giden Etimesgutlu meclis üyelerinden ve Erdal Beşikçioğlu’nun kontenjanıyla meclise giren üyelerden istifa istenmedi.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AİLE VURGUSU
Süreç dahilinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile temaslarda bulunan Beşikçioğlu, parti içindeki bölünmeye dair tarafsız duruşunu geçtiğimiz günlerde şu ifadelerle dile getirmişti:
"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKANLARA UYARI
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının geçiş süreçlerinde meclis dengelerinin ve üye durumlarının titizlikle takip edildiğini ifade etti. Özel, süreci idare ederken kendilerine yönelik olumsuz bir beyanda bulunmayan hiçbir belediye başkanına dışlayıcı bir tavırla 'butlançı' muamelesi yapılmayacağını vurguladı.
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