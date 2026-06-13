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Bir ilimiz için petrol kararı! Süre 2028'e uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı. Amaç; bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması.

Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 08:41
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bir ilimiz için petrol kararı! Süre 2028'e uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt'te sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt'te sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta no.lu petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e uzatıldı.

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