CHP'de iki belediye başkanı için yeni disiplin kararı
CHP'de iki belediye başkanı için yeni disiplin kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Sürecin bundan sonraki aşamasında Yüksek Disiplin Kurulu'nun değerlendirmeleri takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:06
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda hem ülke gündeminin hem de parti içinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. MYK toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti.
Kurultay süreci için görevlendirmeler yapıldı
Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin bir gün önce aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin karara bağlandığını açıkladı.
İki belediye başkanı YDK'ye sevk edildi
MYK toplantısında alınan kararlar kapsamında Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında disiplin süreci başlatıldı. İki isim, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kararın ardından dosyaların YDK tarafından inceleneceği ve disiplin sürecinin parti tüzüğü hükümleri çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.
Daha önce 9 milletvekili hakkında da karar alınmıştı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada 9 milletvekilinin de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.
Sarı, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığını belirterek, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un YDK'ye sevk edildiğini açıklamıştı.
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CHP'de iki belediye başkanı için yeni disiplin kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. Karar, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Sürecin bundan sonraki aşamasında Yüksek Disiplin Kurulu'nun değerlendirmeleri takip edilecek.
Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, toplantıda hem ülke gündeminin hem de parti içinde son dönemde yaşanan gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi. MYK toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti.
Kurultay süreci için görevlendirmeler yapıldı
Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin bir gün önce aldığı olağan kurultay kararı doğrultusunda kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin karara bağlandığını açıkladı.
İki belediye başkanı YDK'ye sevk edildi
MYK toplantısında alınan kararlar kapsamında Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında disiplin süreci başlatıldı. İki isim, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Kararın ardından dosyaların YDK tarafından inceleneceği ve disiplin sürecinin parti tüzüğü hükümleri çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.
Daha önce 9 milletvekili hakkında da karar alınmıştı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, daha önce yaptığı açıklamada 9 milletvekilinin de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.
Sarı, söz konusu kararın oy birliğiyle alındığını belirterek, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un YDK'ye sevk edildiğini açıklamıştı.
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