MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatını feshetti
MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatını feshetti
MHP, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın görevlerine son verildiğini ve teşkilatların feshedildiğini duyurdu. Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından açıklandı. Fesih kararının ardından Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı. Teşkilatlarda yapılacak yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 19:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ile Merkez İlçe teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kararın parti tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.
Yeni il ve merkez ilçe başkanları atandı
Yalçın, aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat'ın atandığını açıkladı.
Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan'ın getirildiği bildirildi. Atamaların, teşkilatların yeniden yapılandırılması süreci kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Parti yönetiminden resmi açıklama geldi
Karar ve atamalar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, fesih ve atama işlemlerinin parti tüzüğünde yer alan yetki hükümlerine dayanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.
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MHP Adıyaman il ve merkez ilçe teşkilatını feshetti
MHP, Adıyaman İl Teşkilatı ile Merkez İlçe Teşkilatı'nın görevlerine son verildiğini ve teşkilatların feshedildiğini duyurdu. Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından açıklandı. Fesih kararının ardından Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerine yeni isimler atandı. Teşkilatlarda yapılacak yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ile Merkez İlçe teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetki kapsamında feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kararın parti tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı ifade edildi.
Yeni il ve merkez ilçe başkanları atandı
Yalçın, aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat'ın atandığını açıkladı.
Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise Selçuk Aslancan'ın getirildiği bildirildi. Atamaların, teşkilatların yeniden yapılandırılması süreci kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Parti yönetiminden resmi açıklama geldi
Karar ve atamalar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, fesih ve atama işlemlerinin parti tüzüğünde yer alan yetki hükümlerine dayanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.
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