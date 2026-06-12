BIST 100'de pozitif kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 194,99 puan yükselirken toplam işlem hacmi 229,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 19:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Günün işlemlerinde bankacılık sektörü hisseleri öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 6,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,31 yükseldi. Endeksin 14.000 puan seviyesine yaklaşması, teknik görünüm açısından izlenen başlıklar arasında yer aldı.
Sektör endekslerinde bankacılık öne çıktı
Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı bankacılık elde etti. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 2,51 düşüşle metal eşya makine oldu.
BIST 100 endeksindeki yükselişte bankacılık hisselerindeki güçlü performans etkili olurken, işlem hacminin yüksek seyretmesi piyasadaki hareketliliği destekledi.
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler takip ediliyor
Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıların iptal edildiğini ve taraflar arasında bir anlaşmanın onay aşamasına geldiğini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede anlaşma metnine ilişkin son düzenlemelerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde imza töreni düzenlenebileceğini ifade etti.
İran'dan anlaşma iddialarına yalanlama
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İran ile ABD arasında pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Haberde, İran makamlarının ilgili metin üzerindeki incelemelerini sürdürdüğü ve konuya ilişkin henüz nihai karar alınmadığı belirtildi.
Yeni haftada veri gündemi yoğun olacak
Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, konut satışları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade etti.
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BIST 100'de pozitif kapanış
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 194,99 puan yükselirken toplam işlem hacmi 229,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Günün işlemlerinde bankacılık sektörü hisseleri öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 6,44 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,31 yükseldi. Endeksin 14.000 puan seviyesine yaklaşması, teknik görünüm açısından izlenen başlıklar arasında yer aldı.
Sektör endekslerinde bankacılık öne çıktı
Sektör endeksleri arasında en yüksek kazancı bankacılık elde etti. Günün en fazla değer kaybeden sektörü ise yüzde 2,51 düşüşle metal eşya makine oldu.
BIST 100 endeksindeki yükselişte bankacılık hisselerindeki güçlü performans etkili olurken, işlem hacminin yüksek seyretmesi piyasadaki hareketliliği destekledi.
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler takip ediliyor
Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıların iptal edildiğini ve taraflar arasında bir anlaşmanın onay aşamasına geldiğini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede anlaşma metnine ilişkin son düzenlemelerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde imza töreni düzenlenebileceğini ifade etti.
İran'dan anlaşma iddialarına yalanlama
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İran ile ABD arasında pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Haberde, İran makamlarının ilgili metin üzerindeki incelemelerini sürdürdüğü ve konuya ilişkin henüz nihai karar alınmadığı belirtildi.
Yeni haftada veri gündemi yoğun olacak
Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, konut satışları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade etti.
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