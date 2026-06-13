Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: Emanetler naklediliyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: Emanetler naklediliyor
Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yapması nedeniyle alınan karar doğrultusunda, dosyada kayıtlı adli emanet eşyalar da Ankara'ya nakledilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 10:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.
Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.
Kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedildi.
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni gelişme: Emanetler naklediliyor
Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yapması nedeniyle alınan karar doğrultusunda, dosyada kayıtlı adli emanet eşyalar da Ankara'ya nakledilecek.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.
Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.
Kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedildi.
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014'te özel yetkili Cumhuriyet savcılıklarının kapanmasıyla Kahramanmaraş'a iade edilmişti.
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