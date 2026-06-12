Trump'tan İran açıklaması, müzakere şartları tartışma yarattı
Trump'tan İran açıklaması, müzakere şartları tartışma yarattı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran tarafından basına sızdırıldığı öne sürülen şartların yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan maddelerle ilgisi bulunmadığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarını eleştirdi. Açıklamasında, İran tarafından dile getirilen şartların ve anlaşmaya varıldığı yönündeki ifadelerin gerçek durumu yansıtmadığını savundu.
Müzakere şartlarına itiraz etti
Trump paylaşımında, "İran'ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan şartlarla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, kamuoyuna yansıyan bilgilerin resmi müzakere metinleriyle örtüşmediğini öne sürdü.
ABD ve İran arasında son dönemde karşılıklı açıklamalarla devam eden süreçte, tarafların anlaşma koşullarına ilişkin farklı değerlendirmeleri bulunuyor. Diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni açıklamaların yakından izlenmesi bekleniyor.
İran'a yönelik eleştirilerini sürdürdü
Trump, paylaşımında İran yönetimine yönelik sert ifadeler de kullandı. İran'ın açıklamalarının gerçekle örtüşmediğini savunan Trump, taraflar arasında iyi niyet temelinde ilerlemenin zor olduğunu belirtti.
Açıklama, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Müzakerelerde atılacak sonraki adımların bölgesel gelişmeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı açıklaması da yaptı
Trump, paylaşımında Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik drone saldırısı girişimlerine de değindi. Söz konusu saldırıların başarısızlığa uğratıldığını belirten Trump, bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
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Trump'tan İran açıklaması, müzakere şartları tartışma yarattı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran tarafından basına sızdırıldığı öne sürülen şartların yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan maddelerle ilgisi bulunmadığını söyledi.
Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarını eleştirdi. Açıklamasında, İran tarafından dile getirilen şartların ve anlaşmaya varıldığı yönündeki ifadelerin gerçek durumu yansıtmadığını savundu.
Müzakere şartlarına itiraz etti
Trump paylaşımında, "İran'ın sahte haberlere sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde mutabık kalınan şartlarla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, kamuoyuna yansıyan bilgilerin resmi müzakere metinleriyle örtüşmediğini öne sürdü.
ABD ve İran arasında son dönemde karşılıklı açıklamalarla devam eden süreçte, tarafların anlaşma koşullarına ilişkin farklı değerlendirmeleri bulunuyor. Diplomatik temasların seyrine ilişkin yeni açıklamaların yakından izlenmesi bekleniyor.
İran'a yönelik eleştirilerini sürdürdü
Trump, paylaşımında İran yönetimine yönelik sert ifadeler de kullandı. İran'ın açıklamalarının gerçekle örtüşmediğini savunan Trump, taraflar arasında iyi niyet temelinde ilerlemenin zor olduğunu belirtti.
Açıklama, taraflar arasında yürütülen görüşmelerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Müzakerelerde atılacak sonraki adımların bölgesel gelişmeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı açıklaması da yaptı
Trump, paylaşımında Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik drone saldırısı girişimlerine de değindi. Söz konusu saldırıların başarısızlığa uğratıldığını belirten Trump, bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
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